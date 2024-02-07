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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز تكشف عن سيارة ولينج ستارلايت الجديدة

جنرال موتورز تكشف
جنرال موتورز تكشف عن سيارة ولينج ستارلايت الجديدة

ستنمو مجموعة سيارة ولينج ستارلايت قريبًا مع توفر طراز Station Wagon الأنيق وقد قامت العلامة التجارية الصينية للتو بمعاينة النموذج القادم بسلسلة من العروض التفصيلية.

 

في الوقت الحالي، تُباع سيارة ستارلايت من المشروع المشترك لشركة جنرال موتورز في الصين، SAIC-GM-Wuling، حصريًا كسيارة سيدان ومن بين الكمية التي لا نهاية لها من السيارات الجديدة التي يتم إطلاقها في الصين، فقد تمكنت من التميز بفضل تصميم ملفت للنظر وشبابي. توضح هذه الرسوم التوضيحية أن العقار سيبدو أجمل.

جنرال موتورز تكشف عن سيارة ولينج ستارلايت الجديدة 

لم يتم إجراء أي تغييرات واضحة على الجزء الأمامي من السيارة ولكن هذا ليس بالأمر السيئ بالتأكيد. على هذا النحو، يمكننا أن نرى أنها تحتفظ بنفس شريط ضوء LED الرفيع الذي يمتد عبر عرض الواجهة بينما توجد المصابيح الأمامية نفسها في وحدات منفصلة على جانبي الشبكة الأمامية. يناسب الشبك الأسود اللامع المطابق اللون السيارة تمامًا كما هو الحال مع عناصر الكروم الحادة على الحواف الخارجية للمصد.

جنرال موتورز تكشف عن سيارة ولينج ستارلايت الجديدة 

تبدأ التغييرات الدراماتيكية بالسقف الذي تم تمديده والنوافذ الجانبية أكبر بكثير من تلك الموجودة في سيارة السيدان. مثل الطراز الحالي، يوجد أيضًا شريط إضاءة LED زاوي يستخدم بدلاً من المصابيح الخلفية التقليدية. تم تصوير العربة أيضًا مع مجموعة من قضبان السقف وصندوق تخزين كبير، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كانت هذه الملحقات الرسمية المقدمة من ولينج.

 

تهدف شركة ولينج إلى جذب العدد المتزايد من المشترين المهتمين بأسلوب الحياة في الصين والذين يرغبون في اصطحاب سياراتهم في مغامرات. يمكن أن تكون سيارة Starlight Station Wagon طريقة عملية وأنيقة للقيام بذلك. ومع ذلك، لم يتضح بعد متى ستكون السيارة جاهزة لخط الإنتاج ومتى ستصل إلى أيدي العملاء.

جنرال موتورز ستارلايت SAIC LED Station Wagon

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