مبيعات السيارات الكهربائية في الصين تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

وصل نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الصين إلى رقم قياسي شهري آخر في ديسمبر (الخامس على التوالي)، مما دفع النتيجة السنوية إلى مستوى مذهل.

وفقًا لبيانات EV Volumes، التي شاركها الباحث خوسيه بونتيس، تم تسجيل 980.737 سيارة كهربائية جديدة للركاب في الصين في ديسمبر، بزيادة 46% عن العام الماضي.

وبلغت تسجيلات السيارات الكهربائية بالكامل ما يقرب من 618000 (بزيادة 31% على أساس سنوي).. وهذا أيضًا رقم قياسي.

وأصبحت السيارات الهجينة ذات المكونات الإضافية تحظى بشعبية مُتزايدة في الصين. وفي ديسمبر، تم تسجيل رقم قياسي بلغ 362.000 وحدة (بزيادة حوالي 80% على أساس سنوي).. أحد الأسباب وراء شعبية السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) هو أن الموديلات الجديدة مجهزة ببطاريات أكبر (حوالي 40 كيلووات/ساعة).

تسجيلات السيارات الكهربائية لهذا الشهر:

السيارات الكهربائية بالبطارية: حوالي 618.000 (بزيادة 31%)

السيارات الهجينة PHEV: حوالي 362,000 (بزيادة حوالي 80%)

الإجمالي: 980,737 (بزيادة 46%)

في عام 2023، تم تسجيل أكثر من 8 ملايين سيارة كهربائية جديدة في الصين (بزيادة 46% تقريبًا على أساس سنوي)، أي حوالي 37% من إجمالي الحجم (مقارنة بـ 30٪ في عام 2022، و15% في عام 2021 و6.3%) في عام 2020).