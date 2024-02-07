جزار يُنهي حياته شنقًا في محله بسوهاج

أقدم جزار في نهاية العقد الثالث من العُمر، على إنهاء حياته شنقًا، داخل محل الجزارة الخاص به، دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات عائلية بينه وبين أسرته.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بإنهاء حياة جزار داخل محل جزارة دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين وجود جثة المدعو (عماد ر م م- 27 سنة- جزار- ويقيم دائرة المركز)، تتدلى بحبل من جنش حديدي بسقف المحل خاصته بذات الناحية، وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، ووجود سحجة دائرية غير مُكتملة حول الرقبة.

ولا توجد به ثمة إصابات أخرى كما تبين تواجد كافة متعلقاته الشخصية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى جهينة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال كلًا من:" والده رمضان م م ع- 57 سنة- جزار، وشقيقه محمد ر م- 33 سنة- جزار- ويقيمان بذات الناحية"، قررا بأن المذكور أقدم على إنهاء حياته لمروره بحالة نفسية سيئة؛ إثر وجود خلافات عائلية بينه وبين أسرته، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.