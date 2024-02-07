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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفراخ تبدأ تراجعات قوية.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

دواجن
دواجن

بدأت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7-2-2024، في التراجع، مُتأثرة بتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

وكانت أسعار الدواجن ، قد شهدت ارتفاعًا مفاجئًا خلال الأيام القليلة الماضية،  حيث سجّل سعر الدواجن البيضاء ارتفاعًا بأكثر من 25  جنيهًا تقريبًا مقارنة بأسعار الشهر الماضي  . 

وتراجعت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في المزارع والأسواق ما بين 5 و8 جنيهات للكيلو الواحد.

ومن المُرجح أن يستمر التراجع في أسعار الدواجن والبيض في الأسواق مع تراجع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، نتيجة تراجع سعر صرف الدولار.

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وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، ولكن لدينا غير رضا على أسعار الدواجن والبيض المرتفعة لأنه يعد البروتين الأول للمواطن المصري.

وقال ثروت الزيني، في تصريحات تليفزيونية، إن لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، مؤكدًا أنه لا يوجد تخزين أو احتكار لها.

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن 75% من الأعلاف الدواجن مُرتبطة بالنقد الأجنبي، مؤكدًا أن هناك توقعات بحدوث انخفاض تدريجي للأسعار.

 

وعن سعر الدواجن اليوم الأربعاء 7-2-2024، فسجلت نحو 83 جنيهًا للكيلو الواحد في الدواجن البيضاء بعد أن وصلت إلى 95 في المزرعة، 105 جنيهًا للدواجن الساسو و120جنيهاً لـ الدواجن البلدي.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء  7-2-2024 في مصر، في المزارع والأسواق.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء 7-2-2024، في المزرعة نحو 83 جنيهًا للكيلو

أسعار الأعلاف

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 25 و 28 ألف جنيه
  • أسعار الذرة سجلت، ووصل سعر الذرة إلى 11200 جنيه .
  • وسجل سعر الصويا اليوم 30 ألف جنيه .

سعر البيض اليوم 

وسجّل سعر طبق البيض الأبيض 119 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والعربيات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا.

وفي الأسواق يتراوح سعر البيض الأبيض بين 135 و 145 جنيهًا للطبق. 

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر  135 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو  150 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 140 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 145 و150 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم  7-2-2024، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين  90 و95 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم 

 سعر الكتكوت اليوم الأربعاء  7-2-2024، على مستوى جميع الأنواع:

  • سعر كتكوت أبيض أهالي 25 جنيهًا.
  • سعر كتكوت أبيض شركات 25و 30جنيهًا.
  • سعر كتكوت ساسو سجّل  20 جنيهًا.
  • سعر كتكوت بلدي 10 جنيهات.
  • سعر كتكوت زري 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 83  جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 90 و95 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 105 ليصل إلى المواطن بنحو  112 جنيهًا.
  • وسعر الدواجن البلدي حر    120 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ اليوم 

  • وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  75 جنيهًا للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 190 و 210 جنيهًا للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 120 جنيهًا للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر إلى عدة عوامل، منها:

زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس .

 

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