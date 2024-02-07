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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير.. 13 تطبيقا للدردشة تحوي فيروسا خفيا يسجل مكالماتك ويتجسس عليك

فيروس خفي يمتلك قدرات
فيروس خفي يمتلك قدرات كبيرة

اكتشف باحثو الأمن في شركة ESET، عشرات من تطبيقات الدردشة المخصصة لأجهزة أندرويد، تحوي فيروس حصان طروادة الخبيث "VajraSpy"، والذي يعمل على تسرب البيانات على نطاق واسع ومراقبة جميع ما يفعله المستخدمون سرا.

تطبيقات خبيثة متخفية على أندرويد تستهدف سرقة البيانات الشخصية

تتنكر التطبيقات التي تم تحديدها على أنها منصات اجتماعية وتبادل لغوي، مستفيدة من شعبيتها المتزايدة.

وعلى الرغم من أنها تبدو غير ضارة، فإن هدفها الحقيقي شرير، وهو سرقة المعلومات الحساسة من المستخدمين المطمئنين.

وتستهدف هذه التطبيقات في المقام الأول أولئك الذين يبحثون عن فرص للتحدث وممارسة اللغات الأجنبية مع الناطقين بها.

 

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ويستغل هذا التكتيك المخادع ثقة الأفراد ورغبتهم في الانغماس الثقافي، ما يجعلهم أكثر عرضة للوقوع ضحية.

فيروس خفي يمتلك قدرات كبيرة

بمجرد تثبيت أي من التطبيقات المشبوهة، يطلق فيروسVajraSpy العنان لقدراته الشرسة، حيث يمكنه:

- جمع معلومات الاتصال: تشمل إحدي قدرات فيرس VajraSpy، سرقة الأسماء وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني من على أجهزة أندرويد المصابة، ما قد يؤدي إلى كشف شبكة واسعة من الأفراد.

- سرقة الملفات الشخصية: يمكن لـ VajraSpy الوصول إلى المستندات والصور الحساسة والبيانات الأخرى المخزنة على هاتف أندرويد.

- اعتراض المكالمات والرسائل: التنصت على المحادثات الهاتفية وسرقة محتوى الرسائل القصيرة، وانتهاك خصوصية المستخدمين إلى جانب تسهيل الاحتيال المالي.

- تسجيل المكالمات والتقاط الصور: يمكن لـ VajraSpy تسجيل المكالمات الهاتفية والتقاط الصور بصمت دون علم المستخدم، ما يزيد من قدراته التجسس للبرنامج الخبيث.

- التسلل إلى واتساب: يمكن لفيرس VajraSpy  الخبيث، الوصول إلى رسائل تطبيق واتساب المرسلة والمستلمة وسرقتها.

ولحسن الحظ، قامت جوجل بإزالة هذه التطبيقات الضارة من متجر جوجل بلاي Google Play، ومع ذلك، فإن الضرر المحتمل لا يزال قائما بالنسبة لمستخدمي أندرويد الذين قاموا بتثبيتها دون قصد في الفترة ما بين أبريل 2021 ومارس 2023.

ويسلط هذا الحادث الضوء على أهمية تطوير التطبيقات وعلى ضرورة توخي المستخدمين الحذر والتحقق من صحة التطبيقات التي يقومون بتنزيلها، والحاجة إلى تدابير أمنية قوية داخل متاجر التطبيقات.

وذكرت دراسة الأمن السيبراني، أن هذه التطبيقات المصابة بفيروس طروادة التي تم اكتشفها تعرف على جوجل بلاي بالأسماء التالية:

Hello Chat
Chit Chat
Rafaqat News
Meet Me
Nidus
Yohoo Talk
TikTalk
Wave Chat
Privee Talk
Glow Glow
Let’s Chat
NioNio
Quick Chat

أندرويد تطبيقات VajraSpy حصان طروادة تطبيقات خبيثة

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