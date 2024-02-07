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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد توفيق أوضاعها.. الإسكان تُجري القرعة العلنية الأولى لقطع أراضٍ بمنطقة الرابية بالشروق

خلال القرعة
خلال القرعة

أجرى جهاز تنمية مدينة الشروق القرعة العلنية اليدوية الأولى لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بقطع الأراضي التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها، حيث شملت القرعة تخصيص 169 قطعة أرض لشريحة المساحة 209م2، وذلك طبقاً للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة " الرابية ".


أجريت القرعة بحضور المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن - رئيس الوحدة المركزية لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجى، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس على سعد، رئيس جهاز المدينة، والدكتور أحمد عمارة، مدير عام العقود وتسوية المنازعات بالهيئة ومقرر الوحدة المركزية، ومسئولى الجهات المختصة في هذا الشأن.

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وأوضح المهندس على سعد، أن القرعة أجريت طبقاً للموعد المعلن عنه مسبقاً، وشملت 132 قطعة أرض بالمجاورة الأولى، و 73 قطعة أرض بالمجاورة الثانية، وذلك بقطع الأراضي الشاغرة.


وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم استقبال المواطنين بداية من الساعة العاشرة صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً للبدء في إجراء القرعة العلنية، وتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد، مشيراً إلى الاستمرار فى الإعلان تباعاً عن باقى الأسماء وموعد القرعات التالية المخصصة لتسكين باقى أصحاب الطلبات .

 

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