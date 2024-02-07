نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا الموقف التنفيذي لمشروع محور ناهيا بولاق بكرداسة

تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيا الموقف التنفيذي لمشروع محور ناهيا بولاق بمركز كرداسة موجها بتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لتسريع وتيرة عمل مشروع المحور المروري الجديد.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، نسب تنفيذ مشروع خزان مياه الشرب بقرية برك الخيام مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.



واختتم الشهابي جولته الميدانية بتفقد مشروعات الخطة الأستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة كرداسة.

وتابع النائب أعمال التوسعة والرصف بطريق بني مجدول أبورواش بداية من مركز شباب بني مجدول حتي طريق المنصورية وشارع الوحدة الصحية بني مجدول بداية من صيدلية زيتون حتى طريق ناهيا أبورواش.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة، ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الجيزة ومديرية الطرق وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.

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