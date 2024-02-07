أمريكا وروسيا تستخدمان أوكرانيا.. آصف ملحم مدير مركز جي سي إم للدراسات يوضح

قال الدكتور آصف ملحم مدير مركز جي سي إم للدراسات، إنّ الطرفين الروسي والأمريكي يستخدمان الورقة الأوكرانية في بعض الأحيان للمناكفة بينهما.

وأضاف "ملحم"، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "على سبيل المثال، تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تقول إن روسيا تقصف باتجاه أوكرانيا صواريخ كورية الصنع بعيدة المدى، حيث تحاول أن تجمع الذرائع الكافية لتقدم لأوكرانيا صواريخ بعيدة المدى".

وتابع مدير مركز جي سي إم للدراسات: "في المقابل، تقوم روسيا بالفعل ذاته، والحرب دائرة بين الطرفين، والمشكلة تكمن في صواريخ باترويت لأن أوكرانيا لا تجيد استخدام هذه المنظومة بشكل جيد، لذلك، فإنها تسقط على المدن الأوكرانية نفسها في بعض الأحيان، وبالتالي، فإن روسيا تريد إرسال رسالة للعالم بأن من يزيد الوضع تأزما في أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية وليس أوكرانيا".

