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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب طوفان الأقصى| الجيش الإسرائيلي يمدد الخدمة العسكرية للجنود بأثر رجعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الجيش الإسرائيلي سيمدد مدة الخدمة العسكرية للجنود، وذلك في أعقاب ما سمّاه التحديات الأمنية في المنطقة بعد حرب طوفان الأقصى.

وبحسب الصحيفة العبرية، فسيتم طرح مذكرة تعديل لقانون التجنيد الجديد لإجراء تشريعي في الكنيست بناء على طلب الجيش الإسرائيلي، مع زيادة كبيرة في مدة الخدمة للمجندين وجنود الاحتياط، في ضوء احتياجات القتال والإحباطات السنوات المقبلة.

ووفقا لما تم إرساله إلى الكنيست، فسيعمل القانون الجديد على تمديد مدة الخدمة للجنود النظاميين الذكور إلى ثلاث سنوات، بعد ما يقرب من تسع سنوات بلغت فيها مدة الخدمة 32 شهرا، ولن تتغير مدة الخدمة للفتيات، في وقت لاحق من هذا العام ".

وتذكر يديعوت أحرونوت، أنه من المتوقع وجود آلية تفاضلية من شأنها تقسيم مدة الخدمة بين العاملين، في الخطوط الأمامية، الداعمين القتاليين والمقاتلين، وبعد مناقشات مع جيش الدفاع الإسرائيلي ووزارة الخزانة، تقرر أن القانون سينطبق أيضًا على العسكريين النشطين بأثر رجعي.

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