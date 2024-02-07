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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بالشعب الجمهوري: توجيهات الرئيس طمأنت المواطنين وتستهدف رفع المعاناة عنهم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجهوري، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، ورفع الحد الإعفاء الضريبي، وغيرها من القرارات التي تستهدف إجراءات مهمة لحماية مختلف الطبقات الاجتماعية.

وأكد رزق، فى بيان له اليوم، أن تلك القرارات ستبعث بحالة من الطمأنينة لدى نفوس المواطنين، وستهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، وتدفع بجهود الحماية الاجتماعية إلى الأمام، فى ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وما تبعها من موجات تضخم وغلاء أسعار.

واشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إلى أن هذه القرارات تؤكد انحياز الرئيس للمواطنين البسطاء والحرص على تيسير حياتهم المعيشية، وتحديدا دعم الأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة وكبار السن من أصحاب المعاشات بما يعزز برامج الحماية الاجتماعية ويساهم فى ملائمتها مع التغيرات والأوضاع الاقتصادية الحالية.

ونوه رزق بأن الأزمات العالمية ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية المصرية، وتسببت في غلاء أسعار، وسعت الحكومة والقيادة السياسية جاهدة لكبح جماح هذه الأزمات، وذلك من أجل التخفيف عن المواطن ورفع الأعباء عن كاهله وتوفير حياة أفضل وكريمة له.

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