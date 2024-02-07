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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر فولكس فاجن جولف موديل 2024

فولكس فاجن جولف موديل
فولكس فاجن جولف موديل 2024

تتميز السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 بإطلالة شبابية مميزة، ويظهر ذلك من خلال التصميم الانسيابي العصري، ويتوفر موديل 2024 بإصدار واحد فقط في مصر.

فولكس فاجن جولف موديل 2024

مواصفات السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024

تتوفر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 بمحرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، سعة 1400 سي سي، بقوة إنتاجية بلغت 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ونظام جر أمامي.

 

تتسارع السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة فى مدة زمنية قدرها 8.2 ثانية، وناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية.

 

تتوفر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024  بجنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، بالإضافة إلى مصابيح أمامية ذات نظرات عدوانية، وسبويلر خلفي انيق مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي.

 

الأبعاد والقياسات

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 ، بطول 4258 مم، و عرض 1465 مم ، و 1492 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2620 مم، مع سعة تخزين خلفية تقدر بـ 380 لترا.

فولكس فاجن جولف موديل 2024

أسعار السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024

يبلغ سعر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 نحو 1,770,000 جنيه.

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