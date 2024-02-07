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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر هيونداي فيرنا في مصر

هيونداي فيرنا موديل
هيونداي فيرنا موديل 2014

تعتبر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 أحد أشهر السيارات في الشارع المصري "ويطلق عليها البعض سيارة الشعب، وذلك نظراً لإقتصاديتها الكبيرة ورخص ثمنها.

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يبحث العديد من المشترين الجدد من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وذلك لقضاء الاحتياجات اليومية، مثل الذهاب للعمل على سبيل المثال.

 

هيونداي فيرنا موديل 2014

أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 مستعملة

تتراوح أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في سوق المستعمل بين 190 ألف جنيه حتى 230 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

هيونداي فيرنا موديل 2014

مواصفات السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 على محرك بسعة 1600 سي سي، يولد قوة تصل إلى 124 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 155 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات.

 

يمكن للسيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 التسارع من وضعية الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 11.5 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة هيونداي فيرنا موديل 2012 إلى 185 كيلومتر في الساعة.

هيونداي فيرنا هيونداي فيرنا موديل 2014 وق المستعمل فيرنا محرك

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