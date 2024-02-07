عبدالمنعم سعيد: القواعد الأمريكية بالمنطقة تعرضت لـ165 ضربة منذ الحرب على غزة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن كلا الطرفين في الحرب الدائرة في قطاع غزة يرى نفسه انتصر في هذه الحرب، فإسرائيل تتحدث عن أنها دمرت معظم كتائب حماس، وحركة حماس ترى أن المجتمع الإسرائيلي انهار منذ عملية السابع من أكتوبر.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن المعادلة الأمريكية في المنطقة قائمة على التطبيع مقابل السلام ، والتطبيع السعودي مقابل حل الدولتين، ولكن على الأرض تدعم الولايات المتحدة التصعيد في المنطقة، والحرب في غزة قد تتحول من حرب على غزة، إلى حرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف أن القواعد الأمريكية في المنطقة العربية تعرضت لـ165 ضربة منذ الحرب على غزة، وهناك اعتداءات مباشرة على السفن الأمريكية من قبل الحوثيين، مشيرًا إلى أن الوضع في المنطقة قابل للتصعيد.