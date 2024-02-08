قرار عاجل بشأن المتهمين بإنهاء حياة شخص بسبب خلافات الجيرة في الجيزة

قرر قاضي المعارضات بالجيزة، استمرار حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات وذلك لقتلهم شخصا بطلق ناري، وإصابة آخر؛ بسبب خلافات الجيرة بالجيزة.

وكانت النيابة العامة قد انتقلت إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفعهما به من آثار، ومناظرة الجثمان.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعةالتحريات حول الواقعة، كما كلفت النيابة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الحادث تمهيدا لتفريغها.

وكشفت التحقيقات، أنه أثناء سير المتوفى والمصاب بالقرية لشراء بعض المستلزمات، فوجئا بشخص ملثم قام بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من (طبنجة) مما أدى لحدوث إصابتهما التى أودت بحياة الأول وإصابة الآخر، ولاذ بالهرب بالاشتراك مع آخر باستخدام دراجة نارية "دون لوحات معدنية"، وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهم.

البداية ..

كان مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا بوجود إطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز ووفاة(عامل) إثر إصابته بعيار ناري وإصابة (آخر) بعيار ناري بالجسم، وبالفحص تبين أنه أثناء سير المجني عليه والمصاب بالقرية لشراء بعض المستلزمات فوجئا بشخص ملثم قام بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من (طبنجة) مما أدى لحدوث إصابتهما التي أودت بحياة الأول وإصابة الآخر ولاذ بالهرب بالاشتراك مع آخر باستخدام دراجة نارية "دون لوحات معدنية"، وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية)، بحوزتهما (الطبنجة المستخدمة فى الواقعة وعدد من الطلقات- الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة - لاب توب - 2 هاتف محمول )، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.