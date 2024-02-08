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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الخولى: الهدف من قرارات الرئيس التخفيف على المواطنين

حسام الخولى
حسام الخولى

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الربط بين التعويم وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحماية الاجتماعية أمر غير واقعي.

وأضاف حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، أن الهدف من قرارات الرئيس هو  التخفيف على المواطنين لمواجهة الأزمات الحالية، ومنها زيادة الأسعار..


وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن قرارات الرئيس تكلف ميزانية الدولة المليارات وتشيرا إلى شعور الرئيس الدائم بالمواطنين وحرصه المستمر على برامج الحماية الاجتماعية.

قرارات الرئيس

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً".

وشملت التوجيهات تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

الاعباء المعيشية الاقتصاد التعويم الحماية الاجتماعية الحكومة الرئيس السيسي

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