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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

محافظ الجيزة يشهد احتفال أوقاف الجيزة بذكرى الإسراء والمعراج

احتفال الاوقاف بالاسراء
احتفال الاوقاف بالاسراء والمعراج

 شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف الجيزة، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج مساء اليوم الأربعاء، وذلك بمسجد عبداللطيف بمركز ومدينة أبوالنمرس.


بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن  الكريم ثم خطبة لمدير مديرية الأوقاف بالجيزة حول الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج وأختتم الإحتفال بالابتهالات الدينية.


وأكد المحافظ أن تلك الرحلة المباركة التي جاءت لنستلهم منها معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء، ولنتخذها دافعًا لنا على البذل والعطاء لرفعة وطننا في تلك المرحلة التى نستهدف فيها التنمية والبناء داعين الله عز جل أن يُعيد هذه الأيام الطيبة علي مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية في آمان ورفعة وازدهار، و أن نحقق لها كل مقومات الدولة العصرية آمناً واستقراراً في ظل قيادتها الحكيمة".


وعقب الاحتفالية تلقى المحافظ تكريما من مدير مديرية الأوقاف ثم كرم راشد عدد من المتميزين فى الأنشطة الدعوية وهم ( عبدالعزيز شعبان عبدالعزيز و يوسف السيد عبد المعطي بنشاط حفظ القرآن الكريم من ذوى الهمم) و (  جيهان يس يوسف و أمال محمود البيومى و منال عبدالمجيد المسلاوى و كاميليا محمد كامل و فادية فؤاد حسن ضمن المتميزات من الواعظات المتطوعات بالنشاط الدعوى) و ( يوسف محمود محمد و محمد مصطفى محمد و تيم الله حسين عبدالنبى و معتز جميل جمال و محمد أشرف عبدالله ومصطفى جميل جمال ضمن المتميزين من الطلاب أصحاب المواهب المشاركين بالنشاط الصيفى) و ( ربيع مرزوق عبدالعاطى و عماد محمد محيى و أسعد قطب عبدالموجود ضمن المتميزين من الأئمة المشاركين فى النشاط التثقيفى للطفل).


حضر الاحتفال إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد  والعميد محمد شافعى المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسى النواب و الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وعدد من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات والقيادات الدينية والشعبية بالمحافظة وجموع من المصلين.

 

إبراهيم الشهابي

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