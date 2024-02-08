عضو تضامن النواب: قرارات الحماية الاجتماعية تستهدف توفير مظلة لمحدودي الدخل

أشادت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب ، بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بشأن حزمة الحماية الإجتماعية العاجلة مؤكدة أن القرارات جاءت في توقيت مناسب في ظل أزمة إقتصادية عالمية طالت الجميع ومنها مصر ، وتهدف لتوفير مظلة حماية إجتماعية للفئات محدودي الدخل والاولي بالرعاية .



وأشارت "نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن القرارات تعكس مدي حرص الرئيس السيسي علي توفير الحماية الأجتماعية لمحدودي الدخل ،ودعم الفئات الغير قادرة ، في ظل إرتفاع الأسعار وإرتفاع معدلات التضخم لافتة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.



وأشادت " نبيه " بقرارات الرئيس السيسي ، بزيادة معاش تكافل وكرامة ، خاصة في ظل تلك الظروف مشيرة أن برنامج تكافل وكرامة يدعم الفئات الغير قادرة وخاصة المراة المعيلة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، تضمنت:

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.

- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

- 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.