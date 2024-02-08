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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ختام البرنامج التدريبي الثلاثي للوقاية من الأمراض الاستوائية المهملة بطب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت كلية الطب جامعة عين شمس من أجل جذب انتباه الحكومات الوطنية إلى الوقاية من الأمراض غير المنقولة بالاتصال الجنسي ومكافحتها، البرنامج التدريبى الثلاثي القُطري للوقاية من الأمراض الاستوائية المهملة ومكافحتها في حقبة فيروس نقص المناعة البشرية-19 للبلدان الأفريقية والذى استمر فى الفترة من ١٤ يناير وحتى ٨ فبراير الجارى بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية المصرية.

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وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د. علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وبحضور الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة رانيا صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس و الدكتور سامية عبده أستاذ الباثولوجى الإكلينكى و مدير برنامج التعاون الثلاثى ، الدكتورة نوران مدكور  وسعادة السفير علياء حمدى وسعادة السفير أشرف إبراهيم سفير الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية و شيميزو كازوهيكو مستشار سفارة اليابان في مصر و السيد كاتو كين الممثل الرئيسي لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في مصر.


وفي كلمته اعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن شكره للوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية المصرية على تعاونهما في تنفيذ البرنامج المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

مشيدا بجميع أعضاء هيئة التدريس والمشاركين  لأكثر من 44 أستاذاً من 18 إدارة ووحدة مشاركة في كلية الطب، و 9 هيئات وأساتذة خارجيين.
 
وأشار  إلى أن هذا البرنامج التدريبي سيعزز الجهود المبذولة  في بلدان المشاركين تمشيا مع جهود منظمة الصحة العالمية من أجل مكافحة الأمراض غير المنقولة جنسياً والقضاء عليها ، وتعزيز التواصل بين المشاركين الأفارقة والوكالة اليابانية للتعاون التقني والخبراء الذين ييسرون البرنامج وبعضهم البعض.

وأشارت أ.د. هالة سويد أن أمراض المناطق المدارية المهملة تنتشر بشكل رئيسي في المناطق الاستوائية، حيث تؤثر على المجتمعات الفقيرة والمحرومة، وتسبب عواقب صحية واجتماعية واقتصادية مدمرة. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 1.6 مليار شخص يحتاجون إلى العلاج من مرض NTD واحد على الأقل كل عام، ،مؤكدة على دعم كلية الطب الدائم لمثل هذا التعاون دوما.

وفى كلمتها  ثّمنت أ.د. سامية عبده الجهد المبذول فى  مساعدة المشاركين خلال فترة التدريب على تحديد التكنولوجيات غير التقليدية ذات الأولوية القصوى والهدف المنشود للوقاية والمراقبة في بلدانهم كى يكونوا قادرين على تنفيذ خطة العمل المصممة لاستخدام المهارات التدريبية المكتسبة ،وكذلك تعزيز الخبرة الفنية في مجالات متنوعة مثل القدرة الإدارية، والإمتثال للمبادئ التوجيهية، ومراقبة الأمراض، والتحقيق في تفشي الأمراض، وغيرها من الأدوات الوبائية، ومنهجيات البحث؛ كما وجههت بضرورة القدرة على تشكيل شبكة بين المشاركين الأفارقة، والوكالة اليابانية للتعاون التقني، والمكتب الأوروبي للمساعدة الإنمائية و وحدة دعم التنفيذ، والأشخاص المختصون الذين ييسرون البرنامج.

وأضافت أن البرنامج يقدم موارد تعليمية لدعم تنفيذ أنشطة الوقاية أو السيطرة ضد 21 حالة أو مجموعة من الحالات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتمنت خروج فريق البحث والتطوير من البرامج ليكون مبادرة جيدة للقضاء على أمراض المناطق المدارية المهملة في قارتنا الأم أفريقيا.

كما أوضحت أن البرنامج يهدف أيضًا إلى دعم البلدان والشركاء للعمل معاً لتحديد أرضية مشتركة من أجل تعظيم الجهود الرامية إلى مكافحة الأمراض الاستوائية المهملة والقضاء عليها استنادا إلى نهج منظمة الصحة العالمية للأمراض الاستوائية المهملة.

ومن الجدير بالذكر مشاركة  7 هيئات خارجية بالبرنامج التدريبى تتمثل فى: مركز المحاكاة التابع لإدارة التشريح في وحدة التعلم الإلكتروني في مركز التدريب ومركز التدريب التابع لكلية الطب وجامعة قناة السويس ووحدة المراقبة ووحدة إدارة جودة المستشفيات وعلم الطفيليات والطب النفسي العصبي  وعلم الرئوي وجراحة العظام وقسم طب العيون والطب الاستوائي والطب الداخلي والطب الأسري وطب الشيخوخة ومستشفى جامعة عين شمس الإفتراضى.


وذلك بحضور أساتذة دوليين بارزين من اليابان والسودان، وجامعة قناة السويس، ومستشفيات جامعة عين شمس، وكلية الطب، وكليات ومراكز العلوم بجامعة عين شمس والدكتور آيغا خبير الأمراض غير المعدية والأستاذ الدكتور أحمد الفحل مدير مركز الميستوما المتعاون لمنظمة الصحة العالمية في السودان وأ. محمد غمراوي المصور المحترف في منظمة الصحة العالمية.

كما تم عرض عدد من الفيديوهات لورش العمل أثناء فترة التدريب.
وفى الختام تم توزيع الشهادات التقديرية والهدايا التذكارية تقديراً للمشاركين بالبرنامج التدريبى وتشجيعاً لهم.

 

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