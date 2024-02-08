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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تحصد المركز الأول والميدالية الذهبية في المصارعة ببطولة الشهيد الرفاعي

صدى البلد

 شارك منتخب المصارعة لجامعة عين شمس، تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، في بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي ال51 خلال الفترة من 6_7 فبراير الجاري بجامعة المنوفية بمشاركة 4 طلاب واشترك في البطولة 116 طالب مثلوا 23 جامعة.

وذلك تحت الإشراف الاداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

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وإشراف تنفيذي ا. طارق احمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب ومحمد حسن  مدير إدارة النشاط الرياضي وأ فاطمة خليفه  رئيس قسم الأنشطة ،أ علاء باز مشرف الفريق.

وحقق الطالب عبدالله سامح حنفي المركز الأول جامعات وحصل علي الميدالية الذهبية 🥇 ميزان 72 كيلو وحقق الطالب مصطفي أحمد محمود المركز الخامس جامعات ميزان 55 كيلو.

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