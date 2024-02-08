مشروبات طبيعية تساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم.. احرص على تناولها

ارتفاع ضغط الدم الجوهري، هو حالة تتميز بارتفاع طويل الأمد في ضغط الدم في الشرايين، ويجيب على الشخص الذى يعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم المتابعة مع الطبيب المختص لاختيار العلاج المناسب، وبجانب العلاج هناك بعض المشروبات الطبيعية التى تساعد فى خفض ضغط الدم والتى تشمل ما يلي :

مشروبات طبيعية تساعد فى علاج ضغط الدم المرتفع

قدمت بشيرة الحافظ خبيرة الطب البديل، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، مشروبات طبيعية تساعد فى علاج ضغط الدم المرتفع.

بالنسبة للمشروبات التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم، من الممكن تضمين ما يلي:

الماء: شرب كمية كافية من الماء يساعد على ترطيب الجسم وتحسين صحة الأوعية الدموية.

الشاي الأخضر: يحتوي على مركبات مضادة للاكسدة تساهم في تحسين صحة القلب وتخفيض ضغط الدم.

عصير البنجر: يعتبر عصير البنجر مشروبًا طبيعيًا مفيدًا لخفض ضغط الدم.

عصير الرمان: يحتوي على مركبات تساهم في توسيع الأوعية الدموية وتحسين صحة القلب.

الشاي الأسود: يحتوي على مركبات تسمى الفلافونويدات التي قد تساهم في خفض ضغط الدم.

مع ذلك، يجب عليك دائمًا استشارة الطبيب قبل تغيير نظامك الغذائي أو تناول أي مكملات غذائية أو مشروبات للتأكد من أنها آمنة ومناسبة لحالتك الصحية الفردية، يعتبر العلاج الدوائي أيضًا خيارًا شائعًا لمعالجة ارتفاع ضغط الدم، ويجب أن يتم وفقًا لتوجيهات الطبيب.