830 محضراً لمخالفات بالمخابز والأسواق والمستودعات وأنشطة تجاري ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم،محافظ بني سويف، على أهمية استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين، ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وتطبيق القانون على المخالفين ،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الشهري الذي أعدته مديرية التموين والتجارة الداخلية، وتضمن الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات التي نفذتهاأجهزة وإدارات المديرية “خلال شهر يناير 2024”، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.

وتضمن التقرير، الذي عرضه وكيل الوزارة المهندس وصفى عبد الله، الإشارة إلى أنه تم، خلال تلك الفترة، توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة "التي يبلغ عددها 1288مخبزا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ، فيما تم تحويل 332 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير 478 محضراً لمخالفات بالمخابز بواقع: 172 نقص الوزن، 95 لإنتاج غير مطابق للمواصفات، و34 عدم إعطاء بون صرف، و77 لتدني مستوى النظافة، و3 محاضر لعدم وجود ميزان، و37 محضراً للتصرف في الحصة، و47 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، و13 لعدم الاحتفاظ بالسجلات.

وفي مجال متابعة البدالين التموينيين، والبالغ عددهم 1187 تاجرا تموينيا، بجانب 220 تاجر ضمن مشروع "جمعيتي"، فقد تحرير 44 محضراً لبدالين تموينيين (28 لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 محاضر عدم وجود شهادات صحية.

فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، عن تحرير 256 محضرا، منها : 80 محضراً لعدم حمل شهادات صحية، و87 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار،16محضراً للذبح خارج المجازر، و3 محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص، و10 محاضر لحيازة سلع مجهولة المصدر، و4 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية،و21 محضراً لمخالفات خاصة بتجميع دقيق بلدى مدعم، و5 محاضر للبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، و30 محضراً لتجميع مواد بترولية.

بجانب تحرير 20 محضراً ضد مسئولى مستودعات للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، و5 محاضر لأصحاب طلبمات الرصيف لإدارتها بدون ترخيص، وتم التحفظ على 2000 لتر سولار وبنزين 80 ، و2 محضر لمستودعين لقيام أصحابها باستبدال أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر المقرر، ومحضر لمستودع آخر لتصرفه في 334 أسطوانة في السوق السوداء، ومحضر ضد أحد المسئولين عن مستودع لتجميع أسطوانات بغرض بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على 90 أسطوانة، و2 محضر لمستودعين لعدم الالتزام بتنفيذ الحصة الشهرية.

وفي ملف مواجهة الغش التجاري والاحتكار وحجب السلع، تم تحرير 7 محاضر لمحلات مواد غذائية لحيازة سلع تموينية مدعمة بغرض إعادة بيعها والتربح بطريق غير شرعي، وتم التحفظ على 40 جوال دقيق بلدي مخصص للمخابز، ومحضر لصاحب محل أعلاف وكيمياويات لحيازته سمادا مدعما محظور تداوله خارج منافذ وزارة الزراعة، والتحفظ على 10 شكائر.

كما تم تحرير 5 محاضر لمحلات بقالة لحيازة وبيع سجائر مهربة ومجهولة المصدر والتحفظ على 282 قاروصة، و11 محضرا لمسئولي محلات لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي المُقرر من الشركة، و44 محضراً لمحلات مواد غذائية لعدم حمل شهادات صحية، و58 محضراً لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

وقد تم تحرير المحاضر والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.