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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يدعو سكان حدائق الأهرام لإنشاء اتحاد للشاغلين بكل عقار

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حرص المحافظة على الاستجابة لكافة مطالب سكان حدائق الأهرام والسعى نحو وضع وتنفيذ حلول جذرية لها لتسهيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد على الأهمية الكبيرة التى يعكسها ذلك القطاع باعتبارها أحد المناطق الملاصقة للمتحف المصرى الكبير وتشهد تنفيذ العديد من المشروعات الهامة وتحظى بمتابعة دورية من  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء . 


تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الموسعه داخل حدائق الأهرام والتى أشار خلالها إلى أنه تم إجراء عدداً من الصيانات لخط المياه القادم من محطة 6 أكتوبر والمغذى لقطاع هضبة الاهرام خلال الاسبوعين الماضين من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى الامر الذى أدى الى تأثر الضغوطات ببعض المناطق داخل حدائق الاهرام.

 ولفت انه تم ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة حيث يصل اجمالى ما يتم ضخه للقطاع بالكامل حوالى 75 الف م3 من المياه وهى كميات كافية لاحتياجات سكان حدائق الاهرام مشيراً ان هناك مناطق مرتفعة داخل القطاع بحاجة الى قيام ملاك العقارات بها الى تركيب ماتور مياه داخلي للعقار لتسهيل عملية وصول المياه للوحدة السكنية بصورة جيدة .

  
وأوضح محافظ الجيزة انه تم الاتفاق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإستكمال الاعمال الإنشائية الخاصة بالخزان الارضي التابع لمدينة الحرفيين والكائن داخل قطاع هضبة الاهرام واستغلال منظومة الطلمبات الكائنة حاليا الخاصة بالمشروع وذلك لحين الانتهاء من إنشاء خزان مياه اضافى لحدائق الاهرام بقدرة 6الاف م3 . 
كما أكد المحافظ انه تم التنسيق مع جمعية تعمير صحراء الاهرام وهى المسئولة عن رصف شوارع قطاع حدائق الاهرام بضرورة الإسراع من وتيرة الاعمال والانتهاء من خطه الرصف للشوارع الحيوية مع اعطاء اولوية عاجلة لرفع كفاءة ورصف الشوارع الداخلية بالانترلوك المنتهى اعمال المرافق بها لتحسين حركة سير المواطنين . 
وأشار المحافظ انه تم انجاز وحل عدداً من المشكلات التى واجهت سكان حدائق الاهرام وجاءت على رأسها منع وجود مركبه التوك توك داخل القطاع بالكامل بالاضافه الى التعاقد مع ثلاث شركات نقل للركاب داخل القطاع لتسهيل حركة تنقل المواطنين بالاضافه الى التعاقد مع شركة امن للبوابات والتشديد لإحكام الرقابة على عملية الدخول والخروج .

 
كما أكد محافظ الجيزة انه غير مسموح بوجود مخالفات بناء داخل حدائق الاهرام وحال رصد اى حالات سوف يتم التعامل الفورى حيالها واتخاذ الإجراءات القانونية مؤكدا على انخفاض مخالفات البناء خلال الفترة الماضية نظراً للتعامل الحاسم حيالها مؤكداُ انه تم تكليف حى الهرم بمنع تعديات المحال والمنشأت التجارية وإتخاذ الإجراء الرادع مع المخالفين مع ضرورة توجيه المنشآت التجارية بإتباع الاشتراطات الواجبه والمحددة قانوناً للفتح والتشغيل . 
 

دعا المحافظ سكان حدائق الاهرام بضرورة إنشاء اتحاد شاغلين لكل عقار وفقا للقانون للتعاون فى حل المشكلات موجها حى الهرم وقطاع هضبة الاهرام بتسهيل وتيسير كافه الإجراءات على السكان الخاصه بذلك الامر . 
 

وخلال جولته حرص المحافظ على تفقد المعامل المركزية الخاصة بمحطة المياه داخل حدائق الاهرام حيث تفقد اقسام الفحص والكيمياء العضوية والمراحل التى تمر بها المياه حتى وصولها للمواطنين من إجراءات فحص وسلامه ومطابقه وجودة وغيرها من الإجراءات الصحية موجها الشكر للعاملين بالمعامل المركزية ولشركة مياه الشرب والصرف الصحى لتأدية عملهم على اكمل وجه والحصول على شهادات الايزو الدولية بالعديد من المعامل التابعة للشركة . 
رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورئيس جهاز السرفيس ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس حى الهرم وممثلى جمعية تعمير صحراء الاهرام.

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