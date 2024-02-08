انفراد| شقيقة أحد المتهمين بقضية رشوة التموين تكشف تفاصيل سقوطه.. فيديو

روت شقيقة أحد المتهمين في قضية رشوة التموين، تفاصيل القبض على أخيها بتهمة الفساد والتربح.

وقالت: “أخويا اتحبس في قضية فساد وتربح وأخويا خريج 2021 ومتعين باليومية وشغال مدخل بيانات، وبياخد الورق من المدير بتاعه ومالوش في حاجة وأحنا 3 بنات وهو اللي بيعولنا ووالدي متوفي”.

شقيقة أحد متهمي رشوة التموين: أخويا وحيد على 3 بنات

وتابعت شقيقة المتهم في قضية رشوة التموين أن الرقابة الإدارية ألقت القبض عليه وآخرين في المكتب وكل المحاسبين في مشروع جمعيتي، مضيفة: وهو بياخد في اليوم 100 جنيه، واليوم اللي مش بيروح فيه مش بيتحسب، وهو الولد الوحيد لينا مش عارفين نجمع فلوس المحامي، وهو أصغر حد فينا.

وأكملت شقيقة المتهم في قضية رشوة التموين، هما قالوا أن في اجتماع في الشغل وأن الوزير جاي هيقابلكم وهو لبس واتشيك وبعدها جالي تليفون أنه اتقبض عليه وقالي يا شيماء أنا الرقابة الإدارية قبضت عليا وقفل معايا، وروحنا ندور عليه قالولنا اترحل وأنا عايزة أعرف أخويا مش موظف ولا أي حاجة، فين التربح اللي هو خده.

وأكملت شقيقة المتهم في قضية رشوة التموين، أخويا اشتغل في آخر 2021 والفساد حصل في 2022، يعني هو ملحقش يشتغل أصلا، ولو هو عمل كدة طيب كان ظهر عليه التربح، وهو ما يعرفش أي حاجة عن اللي حصل ده، واحنا معرفناش نتكلم معاه ولا حتى أشوفه قدامي.

وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة التموين، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع لجلسة 2 مارس.

أحالت النيابة العامة المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، باتهامات لكلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.

وتضمنت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. على"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و “م. ف”، مدير إدارة حاسبات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن. ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"معتز. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"رامي. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"مصطفى. ك"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أسامة. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"حسن. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

كما شملت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، صاحب منفذ جمعيتي، و"محمد. أ"، صاحب محل تموين، و"رامي. س"، صاحب محل بقالة تموينية، و"سعيد. ح"، مدير محل بقالة تموينية، و"إسحاق. ك"، صاحب منفذ دوس، و"عصام. ر"، صاحب منفذ عصام رفعت، و"محمود. م"، معهد فني تكنولوجيا، و"إبراهيم. ف"، صاحب محل بقالة تموينية، و"ممدوح. م"، صاحب محل بقالة تموينية، و"شريف. ع"، باحث بجهة عليا، و"محمد. أ"، عاطل، و"ماهر. أ"، مدير بقالة رضا شعبان، و"نورا. ع"، صاحبة منفذ نورا، و"محمد. إ"، صاحب بقالة تموينية، و"علي. م"، مدير بقالة إسراء يوسف، و"علي. ك"، صاحب منفذ علي كامل، و"همت. م"، صاحبة محل تموين، و"نادية. أ"، ربة منزل، و"كارم. م"، صاحب منفذ جمعيتي، و"صلاح. إ"، صاحب منفذ صلاح إبراهيم، و"تامر. م"، صاحب منفذ تامر محمد، و"نورة. ش"، صاحبة منفذ جمعيتي، و"عادل. إ"، مدير منفذ.