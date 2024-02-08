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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يعتمد المخططين التفصيليين للمنطقتين الصناعتين بكوم أبوراضي وبياض العرب

محافظ بني سوف ومديرة
محافظ بني سوف ومديرة الاستثمار

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المخطط التفصيلي  للمنطقتين الصناعيتين( كوم أبو راضي وبياض العرب) حيث يشمل المخطط التفصيلي كافة الاشتراطات والضوابط الانشائية والاستعمالات للأراضي المخصصة وعروض شبكات الطرق، وغيرها من التفاصيل التي تسهل وتدفع بالاستثمار بالمنطقتين، وكذا الحفاظ على حق الدولة، وضمان استعمال الأراضي في الأغراض المخصصة لها.

 
أكد محافظ بني سويف، أن اعتماد المخطط التفصيلي، هو ثمرة جهود أكثر من عام بالتنسيق  مع وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية  والمساحة العسكرية، ، مشيرا لأهمية هذه الخطوة وانعكاس ذلك على ملف الاستثمار بالإيجاب، لاسيما في مجال تيسير وتحفيز الاستثمار في المناطق الصناعية، في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.

وأشار محافظ بني سويف إلى  أن المحافظة 8 مناطق صناعية مختلفة تتنوع ما بين مناطق للصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتأتى منطقتا بياض العرب وكوم أبو راضي، كأبرز وأكبر تلك المناطق على الإطلاق، حيث  تضارعان أكبر المناطق استثمارية اقليميا وعالميا، لا سميا بعد إنشاء بعض الشركات العالمية مصانع لها فى بنى سويف، مثل مصنع "سامسونج" بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية .

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وأشاد محافظ بني سويف بالتعاون المثمر بين مكتب الاستثمار بالمحافظة ووزارة التنمية المحلية، وهيئة التنمية الصناعية، والمساحة العسكرية، والتي أثمرت عن إنجاز هذا العمل في أسرع وقت ممكن، ومثمناً الجهد المبذول من منظومة العمل بمكتب خدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة، والذي ساهم بشكل كبير في إنجاز المخططات التفصيلية للمنطقتين.

ومن ناحيتها أعربت سلمي فتحي مدير الاستثمار بالمحافظة عن شكرها للمحافظ لدعمه المتواصل لمنظومة العمل الخاصة بالاستثمار والمستثمرين، مشيرة إلى أنه تنفيذا لتكليفات محافظ بني سويف ، فقد تم التنسيق مع ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمكتب الاستشاري المسئول عن إعداد المخططات التفصيلية والهياكل الصناعية للمناطق الصناعية بمقر إدارة المساحة العسكرية ، لإعداد المخطط التفصيلي للمنطقتين الصناعيتين،  والذين تم  اعتمادهما اليوم من المحافظ.

وأكدت " فتحي " أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية مبنية على هذا الاعتماد، تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف الخاصة بالعمل المتواصل لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من توجيهات ودعم الدولة لملف الاستثمار، خاصة  أن بني سويف هي من أولى المحافظات التي أنجزت المخطط التفصيل، بجانب أنه تم انجاز المخطط للمنطقتين في آن واحد.

 

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المخطط التفصيلى دفع عجلة الاستثمار محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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