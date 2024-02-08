عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف تستطلع هلال شهر شعبان السبت المقبل

صدى البلد

 

محافظ بني سويف يتابع جهود مديرية الزراعة في ملفات الأسمدة والمحاصيل الاستراتيجية والتعديات

830 محضراً لمخالفات بالمخابز والأسواق والمستودعات وأنشطة تجارية في بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تنظيم كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بالجامعة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية يوماً استطلاعيًا لتحري رؤية هلال شهر شعبان لعام 2024 يوم السبت المقبل 29 رجب 1445هجريًا.

وأشار رئيس الجامعة، أن كلية علوم الملاحة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية تقوم  باستطلاع هلال أوائل الشهور العربية من مقر الكلية باستخدام التليسكوب الكهرو بصرى تحت إشراف فريق الرصد بالكلية وبحضور لجنة من دار الإفتاء المصرية  بالقاهرة. حيث تُعد الكلية إحدى لجان الرصد والتحري التي ترسلها دار الإفتاء المصرية، لتغطية الرؤية على مستوي الجمهورية مشيرًا إلى أن الجامعة دائما ما تهتم بمد الكلية بأحدث التلسكوبات الفلكية التي تساعدها على اجراء الاستطلاعات المختلفة.

وأوضح الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية،  أن هناك  لجنة من الكلية تحت إشراف الدكتورة منال جمال الدين محمد وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد بدوى يسن بقسم علوم الفضاء والمشرف على فريق الرصد وذلك لإعداد تقارير تحري لرؤية هلال الشهور العربية بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، وأن لجنة الرصد تقوم بتدريب الطلاب على  استخدام التليسكوب في رصد وتتبع الأقمار الصناعية حيث تم استطلاع الشهور العربية كثيرًا خلال السنوات الماضية، وأن الكلية قامت باستطلاع  شهري رمضان الكريم وشوال الماضيين.

وأضاف الدكتور أسامة شلبية، أن الكلية ليست جهة إفتاء وإنما جهة علمية تتبع السنة النبوية الشريفة في تحرى الهلال كما أمرنا رسولنا الكريم مشيرًا إلى أن الكلية أحد لجان الرصد التي تساهم في تحري الشهر الكريم والشهور العربية مؤكدا أن الكلية تكن كل الاحترام والتقدير لدار الإفتاء المصرية متمثلة في فضيلة مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام حيث إنها الجهة الوحيدة التي لها الرأي النهائي لمواعيد بدايات ونهايات الشهور الهجرية.

ط

المحاصيل الاستراتيجية بجامعة بني سويف انشطة تجارية جامعة بنى سويف رئيس جامعه بني سويف رؤية هلال شهر شعبان كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء كلية علوم الملاحة كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

انفراد| شقيقة أحد المتهمين بقضية رشوة التموين تكشف تفاصيل سقوطه.. فيديو

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

صدمة للجمهور.. غياب نجم الأهلي عن رحلة الفريق للجزائر بسبب الإصابة

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يتابع جهود مديرية الزراعة في ملفات الأسمدة والمحاصيل الاستراتيجية والتعديات

محافظ بني سويف: إزالة 154 حالة تعديات ضمن حملات الموجة الـــ 22

ترشيحاتنا

الزراعة: إعطاء أكثر من 1.3 مليون جرعة ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

حزب الله يستهدف موقعين لجنود الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية

مفيش احترام .. رد الموسيقيين على ضرب زياد ظاظا

الحكومة: معرض الكتاب حقق أرقاما قياسية في أعداد الزوار ودور النشر وحجم المبيعات

عاجل.. الطائرات الأمريكية والبريطانية تشن غارتين على أهداف حوثية في اليمن

قرار قضائي عاجل بشأن نقل مقر محكمة حلوان لـ 15 مايو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق العلاج والوقاية من التهابات المثانة

تبرعت بشقتها وسكنت في إيجار.. أسرار في حياة دلوعة الشاشة شادية

بحضور رئيس الأركان| كفاءة تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية لرجال الصاعقة بأحد الميادين المطورة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة.. رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

فيديو

علامة في اللسان تكشف حدوث جلطة.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ