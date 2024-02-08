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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 6 منشآت لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بالقليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، تشكيل لجنة مكونة من إدارة العلاج الحر بالعبور الدكتور سعيد سلامة، والدكتور مالك مجدى، والدكتور محمد سلامة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمجلس القومى للصحة النفسية.

وقالت المديرية إن اللجنة جاءت بناء على تعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتوجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتور شعبان وردة.

وتابعت المديرية، أنه تم المرور علي 6 أماكن، كما تم تحرير 7 محاضر لمنشآت خاصة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان تدار بدون ترخيص، جاء ذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بتكثيف الرقابة علي المنشآت الطبية الخاصة.

القليوبية الدكتور حموده الجزار الصحة والسكان الصحة النفسية الشئون الصحية

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