نائب محافظ الجيزة يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن البدرشين والحوامدية وأبوالنمرس

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال نقل المرافق المتعارضة مع مشروع كوبري السيارات بالمرازيق والذي يربط بين طريق الثلاجة وطريق المريوطية ومشروع كوبري السيارات أعلي مزلقان سكة حديد مدينة أبو النمرس.

وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات والوقوف علي نسب تنفيذ تلك المشروعات وذلك في أطار خطة الدولة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات للانتهاء منها وتسليمها وفق جداولها الزمنية المحددة.

حيث شدد نائب محافظ الجيزة، على تكثيف أعمال نقل التعارضات الخاصة بالمرافق وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ الاعمال وذلك تنفيذ خطة الدولة لإلغاء مزلقانات خطوط السكة الحديد والحد من حوادث السير حفاظا علي أمن وسلامة المواطنين واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينتي الحوامدية وأبو النمرس.



حيث تابع النائب، أعمال وضع الطبقة الرابطة للأسفلت بشارع محمد متولي الشعراوي بداية من طريق مصر أسيوط من كورنيش النيل بمدينة الحوامدية وأعمال الطبقة الرابطة للأسفلت بشارع ٦ أكتوبر بمدينة ابو النمرس.

ووجه الشهابي، مديرية الطرق إلى ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للرصف و الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.



رافق نائب المحافظ، محمود شنب رئيس مركز البدرشين وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية وحامد سلامة، رئيس مركز ابو النمرس، والمهندس فؤاد زكريا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي القاهرة والجيزة والمهندس محسن عبد الرشيد مدير عام ري الجيزة، والمهندس محمد الراوي مدير عام شبكات كهرباء وسط الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة والمهندس أيمن محمد السيد مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري والمهندس عصام عبد العاطي مدير عام مياه الشرب بالبدرشين وأبو النمرس بشركة مياه الشرب بالجيزة والشركة المصرية للاتصالات ومديرية الطرق بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال.

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