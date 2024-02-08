95 مليار دولار.. الشيوخ الأمريكي يحسم مصير المساعدات إلى إسرائيل وأوكرانيا وتايوان

من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت لاحق اليوم على مشروع قانون بقيمة 95.34 مليار دولار يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيط الهادئ والهندي، بعد أن منع الجمهوريون تشريعًا توافقيًا يتضمن أيضًا إصلاحًا شاملاً طال انتظاره لسياسة الهجرة.

وأمضى الديمقراطيون والجمهوريون ساعات في مناقشة الخطوات التالية يوم الأربعاء بعد فشل الجهود الأوسع، إلى أن أرسل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر المشرعين إلى الوطن مع خطط للنظر يوم الخميس في حزمة منقحة تستبعد أحكام الهجرة ولكنها تترك المساعدات الخارجية على حالها.

وقال شومر أمس الأربعاء: “سنعود ظهر الغد، ونأمل أن يمنح ذلك الجمهوريين الوقت الذي يحتاجونه”. "سيكون لدينا هذا التصويت"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

ويتضمن مشروع قانون المساعدات الأمنية 61 مليار دولار لأوكرانيا، و14 مليار دولار لإسرائيل، و4.83 مليار دولار لدعم الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك تايوان.

ويكافح أنصار أوكرانيا طوال معظم العام لإيجاد طريقة لإرسال المزيد من الأموال لمساعدة حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وبينما وافق المشرعون على تقديم أكثر من 110 مليارات دولار لأوكرانيا منذ بدء الغزو في فبراير 2022، لم يوافق الكونجرس على أي مساعدة كبيرة لكييف منذ سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في يناير 2023.

ومن غير الواضح ما إذا كان مشروع القانون الجديد سيحظى بدعم الجمهوريين في مجلس النواب.

وقال شومر أمام مجلس الشيوخ يوم الأربعاء: "إذا فشلنا في هذه اللحظة، وإذا تخلينا عن أصدقائنا في أوكرانيا لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن التاريخ سيلقي بظلاله المخزية والدائمة على أعضاء مجلس الشيوخ الذين يمنعون التمويل".

وقال: "إنها مسألة ذات أهمية وطنية قصوى أن نقوم بهذا الأمر بشكل صحيح".