خالد الجندي: تخزين السلع مخالف للعقيدة

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من تخزين السلع، لافتا إلى أن هذا التصرف يعتبر مخالفا للعقيدة



وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المٌذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الخميس، إننا جميعًا لا بد أن نساعد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مهمته، للحماية الاجتماعية.



وأضاف: "عايزين نساعد بعضنا البعض وميكنش عندنا شهوة التخزين، اللي عند بعض الناس، وربنا يفرجها على الجميع احنا داخلين علي أيام مفترجة، وتخزين السلع يخالف مفهوم العقيدة".

وتابع: "من يخزن السلع خائف، خائف على الرزق والقوت والطعام، وإن بكرة ما يلقيش أكل، والشيطان يعدكم الفقر ويأمرك بالفحشاء والمفرض تتطمن وتقر عينك وما تشيلش رزق بكرة".