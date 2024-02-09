عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. الدفاع الجوي يتصدي لأهداف معادية في سماء دمشق

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن وسائط الدفاع  الجوي السورية  تمكنت من التصدي لأهداف معادية في سماء دمشق.

وكانت القوات الأمريكية في سوريا في وقت سابق أطلقت منطادا حراريا في سماء بلدة تل بيدر شمال الحسكة.

وأفادت وسائل إعلام سورية؛ باستهداف القرية الخضراء التي تحوي مساكن جنود الاحتلال الأمريكي في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور.


وفي وقت سابق سمع  دوي انفجارات قوية في قاعدة الإحتلال الأمريكي بحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

واطلقت القوات الأميركية منطاد استطلاع ومراقبة في أجواء قاعدتها بحقل كونيكو للغاز بريف دير الزور

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن عن مصرع 5 مقاتلين أكراد في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية في سوريا.

وقال المرصد السوري، إن 5 من قوات المهام الخاصة “الكوماندوس” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية الذين يتواجدون مع القوات الأمريكية في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي قتلوا، كما أصيب نحو 20 عنصراً بجراح متفاوتة، في هجوم من قبل المقاومة الإسلامية حيث استهدفت القاعدة بطائرة مسيّرة.

ويعتبر هذا الهجوم أول رد من قبل المقاومة على القواعد الأمريكية بعد الضربات الجوية الأمريكية على مواقع تابعة للميليشيات في مناطق متفرقة ضمن مناطق نفوذها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ 19 أكتوبر 2023، لـ 108 هجوم من قبل الميليشيات المدعومة من إيران .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيهًا|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

أبرزهم كهربا وحجازي ولاشين| فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من المنتخب

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

زيادة المعاشات 2024.. تفاصيل جديدة حول التطبيق بداية من مارس لهذه الفئات

ترشيحاتنا

الدول العربية تدعو لحظر فرق الاحتلال الإسرائيلي من "الفيفا"

بينهم شيكابالا.. من هم سداسي الزمالك المهدد بالرحيل نهاية الموسم؟

تامر حسني يتصدر التريند المصري بعد طرح موضوع رجوعنا

أحدث أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر .. وصلت كام بعد الزيادة

زيادة المعاشات 2024.. تفاصيل جديدة حول التطبيق بداية من مارس لهذه الفئات

المدارس تستعد لبدء التيرم الثاني خلال ساعات.. والحصة الأولى عن تضحيات الشرطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل التبول اللاإرادي عند الأطفال نفسي أم عضوي..معلومات لا تعرفها عن المرض

بعد ظهور ابنتها أول مرة| 10 صور تثير الجدل لـ شام الذهبي

بإطلالة كلاسيك.. شاهيناز تستعرض أناقتها

اعرف سعر فستان رجوة زوجة ولي العهد الأردني| شاهد

فيديو

إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. هل تتحقق نبوءة نوستراداموس وليلى عبداللطيف؟

الكرملين يفاجئ المذيع الأمريكي بعد طلبه مقابلة بوتين: لست الوحيد

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ