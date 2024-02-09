مفاجأة سارة في 15 فبراير .. بسبب شهر رمضان 2024

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مبادرة معارض أهلا رمضان في جميع المحافظات، والتي تبدأ من 15 فبراير المقبل وتستمر لمدة شهر على أن تنتهي 15 مارس، وذلك لعرض وبيع السلع الغذائية بتحفيضات كبيرة تصل إلى 30%، حيث إنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك الاثنين 11 مارس 2024، على أن ينتهي 9 ابريل 2024.

مفاجأة سارة خلال أيام

واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ والمخابز البلدية والسياحية، للتأكد من انضباط الأسواق وتوافر السلع بها، والحد من حالات الغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية ومراقبة أسعارها وجودتها.

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان صحفي ، إجراء المحافظ جولة تفقدية لعدد من المنافذ والمخابز بمنطقة أرض اللواء في حي العجوزة، واطمئن على أسعار السلع المقدمة وجودة الخبز والالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة لرغيف الخبز.

وأكد «راشد» أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التي تنفذ بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، لتحقيق الانضباط في الأسواق، مؤكدًا إنشاء عدد من المنافذ والمعارض السلعية خلال أيام، لزيادة المعروض من السلع وبأسعار مناسبة ومخفضة خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وحرص خلال جولته، على الاستماع لعدد من المواطنين للاطمئنان على ضبط الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية لكل الفئات ومدى رضاهم عن جودة السلع المعروضة، مؤكدا أنّ الدولة حريصة على توفير احتياجات المواطنين كافة، وسوف تتعامل بشكل حازم حيال أي ممارسات احتكارية، من خلال استمرار شن الحملات الرقابية بشكل يومي على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحالّ السوبر ماركت، للتصدي لأي تلاعب في الأسعار أو احتكار السلع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

معارض اهلا رمضان

من الجدير بالذكر انه كان قد أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض اهلا رمضان سوف تنطلق اعتباراً من 15 فبراير 2024، وتستمر لمدة شهر، حيث سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدني 3 معارض إضافية فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، مشيرا إلى أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الإمكان المخصصة للمعارض، والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

وأضاف المصيلحي خلال اجتماعه مع المنتجين والتجار والموزعين والسلاسل التجارية لبحث استعداداتهم لمعارض أهلا رمضان، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة ستشارك في المعارض بالمحافظات، والمعرض الرئيسي، وسيتم تكثيف المعروض من السلع والمنتجات الغذائية، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى بعضها 6 أشهر، كما اثنى الوزير على التعاون التام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين والموزعين وأصحاب السلاسل التجارية في توفير السلع.

كما شدد المصيلحي على توافر كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين والتجار لمدة تتراوح من ٢-٣ شهور فضلاً عن التعاقدات الجارية وسيتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، لافتا إلى أن السلاسل التجارية سوف تشارك في معارض أهلا رمضان بعمل جناح داخل كل سلسلة تجارية يحمل شعار أهلا رمضان، وكذلك المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي الراغبة في ذلك فضلا عن السيارات المتنقلة المشاركة في معرض أهلاً رمضان، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف توفر "كوبونات " بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين أو أي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها على الآسر الأكثر احتياجا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.

حماية الأسرة المصرية

اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، أن الاستعدادات الجارية لانطلاق معارض «أهلا رمضان» اعتبارًا من 15 فبراير 2024 لمدة شهر، بإنشاء معرض رئيسي لكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، فضلًا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، يسهم في حماية الأسرة المصرية من الشرائح متوسطة وصغيرة الدخل من الموجة التضخمية الحالية، وتمكينها من الوفاء باحتياجاتها الأساسية والاستهلاكية بالتزامن مع حلول شهر رمضان، لاسيما في ظل وجود ممارسات احتكارية من بعض التجار والمغالاة في الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأكد «أبو الفتوح»، على أهمية سرعة تخصيص الأراضي بكل محافظة لإقامة الشوادر وضمان قربها من المواطن المتوسط، على أن يتسق عددها مع طبيعة كل محافظة واتساعها وكتلتها السكانية، وذلك لضمان وصولها لأكبر قدر ممكن من المواطنين، وضمان حصوله على احتياجاته السلعية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مشددًا أهمية زيادة المعروض من السلع والمنتجات الغذائية التي تمس حياة المواطن اليومية، والتنسيق مع الغرف التجارية لضخ كميات أكبر من السلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتلافي مشكلة نقص أيا منها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إقامة معارض «أهلا رمضان» تتكامل مع جهود محاربة الغلاء ومواجهة محتكري السلع بتوفير جميع المنتجات الغذائية وغير الغذائية، التي تلبي احتياجات المواطنين، خاصة وأن فلسفة تأسيس تلك المعارض تهدف لتقليل حلقات التداول، وزيادة المعروض من السلع الاستراتيجية، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في توفير السلع الغذائية للمواطنين مراعاة للمواطنين خاصة البسطاء ومحدودي الدخل، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة وتحجيم تبعاتها عليهم.

وأشار «أبوالفتوح»، إلى ضرورة زيادة نقاط الوصول للقرى والنجوع والأماكن النائية والحدودية، لمساندة محدودي الدخل وتأمين حصولهم على السلع الغذائية بتخفيف وطأة الموجة الراهنة عليهم، مشددًا أنها تمثل مصدر بهجة وطمأنينة للأسر الأقل دخلا بما تكفله من تحقيق الأمن الغذائي لأفراد الأسرة والمساهمة في ضبط الأسعار بالسوق، مطالباً الأجهزة الرقابية بضرورة التحرك الفاعل في المقابل لمواجهة ارتفاع الأسعار بالأسواق بشكل متكرر ومضطرب وزيادة الحملات الرقابية لإحكام قبضتها على السوق المحلية.