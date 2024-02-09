واتساب يطلق ميزة لحماية أموالك وبياناتك الشخصية من السرقة.. تفاصيل

أعلن تطبيق واتساب WhatsApp عن ميزة جديدة لمحاربة عمليات الاحتيال التي يتعرض لها المستخدمون بشكل متكررحيث تجعل الميزة من السهل التعامل مع البريد العشوائي مباشرة على شاشة القفل الخاصة بالمستخدم.

أشار تطبيق WhatsApp واتساب إلى أنه يمكن للمستخدمين حظر الرسائل القادمة من جهة اتصال غير معروفة مباشرة من شاشة القفل.

في مقطع فيديو سريع، أوضح واتساب أنه إذا كانت الرسالة تحتوي على جميع السمات المميزة لمحاولات عمليات الاحتيال فيمكن للمستخدمين توسيع الإجراءات السريعة على شاشة القفل الخاصة بهم، والضغط على خيار الحظر، بجوار زر الرد مباشرةً.

انتشرت عمليات الاحتيال على واتساب في الفترة الأخيرة مستهدفة بشكل أساسي مستخدمي تطبيق واتساب نظرًالانتشاره الواسع، حيث يقوم المحتالون بابتزاز المستخدمن وسرقة بياناتهم الشخصية وأيضًا حساباتهم البنكية.

فقًا لـ Android Police فإن ميزة واتساب الجديدة تعد خطوة مهمة نحو السيطرة على الرسائل الاحتيالية التي يتعرض لها مستخدمو واتساب والتي كانت تشكل قلقًا كبيرًا لهم.