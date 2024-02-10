عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري يهاجم بايدن ونتنياهو.. رد ناري من الرئاسة الفلسطينية على تصريحات الرئيس الأمريكي.. وكرم جبر: الجيش المصري يتمتع بالحكمة والصبر| توك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


مصطفى بكري: كلنا ثقة في الجيش المصري وقدرته على رد أي تهديد
حذر الإعلامي مصطفى بكري، من الخطر الذي قد يحدث لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، بسبب دولة الاحتلال.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” إن جيش الاحتلال يخطط لقصف مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ولم يعد أمام الفلسطينين مكان للفرار إليه.

 

بيخرف.. خالد أبو بكر ينتقد تصريحات "بايدن": مصر ليست في موقف دفاع
أشاد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببيان الرئاسة المصرية، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن المتعلقة بمعبر رفح، مشيرًا إلى أن الرد المصري جاء سريع وعلى قدر المستوى.

 

كاذبة.. رد ناري من الرئاسة الفلسطينية على تصريحات بايدن
وصف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن عن مصر ومعبر رفح، بأنها مثيرة للسخرية وكاذبة وملفقة بالكامل.


كرم جبر: الجيش المصري يتمتع بالحكمة والصبر.. وينتفض حال المساس بشبر من أرض الوطن
قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الجيش المصري يتمتع بالحكمة والصبر، لكنه ينتفض؛ إذا تم المساس بشبر واحد من أرض الوطن.


مجنون في تل أبيب ومعتوه بواشنطن.. بكري يهاجم بايدن ونتنياهو
أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بيان رئاسة الجمهورية، الذي صدر؛ للرد على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.


حسام موافي يكشف أعراض هبوط البطين الأيسر للقلب
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أسباب النهجان الذي يحدث بعد عملية القسطرة في القلب، موضحًا أن القلب عبارة عن جزأين، وكل جزء له مهام ووظائف معينة يقوم بها.


طاهر حمدى : بناء مدينة سكنية متكاملة لأهالي رأس الحكمة
تحدث الإعلامي طاهر حمدي، عن مشروع رأس الحكمة قائلا:"سيكون شراكة مصرية اماراتية".

واوضح طاهر حمدي خلال برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” ان مدينة رأس الحكمة تقع في محافظة مطروح وتابعة لهيئة التنمية السياحية وسيوفر المشروع عملة صعبة من النقد الاجنبي.


المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل
قال النائب عمرو درويش، آمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح الذى وافق عليه مجلس النواب خلال الفترة الماضية، هو إستحقاق قانوني مهم جدا لضبط المنظومة العمرانية فى مصر والبناء.


الاتحاد الأوروبي: التقارير عن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة مقلقة
أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الاتحاد الأوروبي، قال: إن التقارير عن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة «مقلقة».
 

توك شو بكرى مصر واسرائيل دولة الاحتلال مصطفى بكري الإعلامي مصطفى بكري غزة قطاع غزة بايدن الرئيس الأمريكي رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

مفاجأة سارة في 15 فبراير .. بسبب شهر رمضان 2024

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس

آلانيا سبور التركي يعلن استعارة هداف منتخب مصر

وفاة والد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي

قرار مفاجئ من المدير الفني للزمالك قبل 10 أيام على مواجهة الإسماعيلي

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

صرف معاش مارس 2024 بالزيادة الجديدة .. التأمينات «خلية نحل» استعدادا للتنفيذ

ترشيحاتنا

السوق المصري جاذب للإستثمار.. عصام الرتمى يطالب بتثبيت أسعار الدولار"

ضجيج غريب وأصوات غامضة.. الأسماك تحاصر بيوت الأمريكيين بالرعب

عصام الرتمى: استفدت من المباردة الرئاسية لدعم الصناعة وعملت مصنعين

سكن واعفاء من جمارك السيارات.. مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

اخبار مصر| رد مصري على تصريحات بايدن حول معبر رفح.. زيادة جديدة لمعاش تكافل وكرامة

اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين 2024 تتلقى الطعون والتنازلات الأحد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجديد على قد الإيد.. طريقة عمل الشاورما بالكبدة

تحذير من وضع اللبن فى باب الثلاجة.. وهذه الطريقة الصحيحة لحفظه

بقرار من كاف.. عمر كمال محروم من المشاركة إفريقيا

انطلاق حفل آمال مثلوثي في الأهرامات| صور

فيديو

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ