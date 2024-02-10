بكري يهاجم بايدن ونتنياهو.. رد ناري من الرئاسة الفلسطينية على تصريحات الرئيس الأمريكي.. وكرم جبر: الجيش المصري يتمتع بالحكمة والصبر| توك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



مصطفى بكري: كلنا ثقة في الجيش المصري وقدرته على رد أي تهديد

حذر الإعلامي مصطفى بكري، من الخطر الذي قد يحدث لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، بسبب دولة الاحتلال.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” إن جيش الاحتلال يخطط لقصف مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ولم يعد أمام الفلسطينين مكان للفرار إليه.

بيخرف.. خالد أبو بكر ينتقد تصريحات "بايدن": مصر ليست في موقف دفاع

أشاد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببيان الرئاسة المصرية، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن المتعلقة بمعبر رفح، مشيرًا إلى أن الرد المصري جاء سريع وعلى قدر المستوى.

كاذبة.. رد ناري من الرئاسة الفلسطينية على تصريحات بايدن

وصف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن عن مصر ومعبر رفح، بأنها مثيرة للسخرية وكاذبة وملفقة بالكامل.



كرم جبر: الجيش المصري يتمتع بالحكمة والصبر.. وينتفض حال المساس بشبر من أرض الوطن

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الجيش المصري يتمتع بالحكمة والصبر، لكنه ينتفض؛ إذا تم المساس بشبر واحد من أرض الوطن.



مجنون في تل أبيب ومعتوه بواشنطن.. بكري يهاجم بايدن ونتنياهو

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بيان رئاسة الجمهورية، الذي صدر؛ للرد على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.



حسام موافي يكشف أعراض هبوط البطين الأيسر للقلب

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أسباب النهجان الذي يحدث بعد عملية القسطرة في القلب، موضحًا أن القلب عبارة عن جزأين، وكل جزء له مهام ووظائف معينة يقوم بها.



طاهر حمدى : بناء مدينة سكنية متكاملة لأهالي رأس الحكمة

تحدث الإعلامي طاهر حمدي، عن مشروع رأس الحكمة قائلا:"سيكون شراكة مصرية اماراتية".

واوضح طاهر حمدي خلال برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” ان مدينة رأس الحكمة تقع في محافظة مطروح وتابعة لهيئة التنمية السياحية وسيوفر المشروع عملة صعبة من النقد الاجنبي.



المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل

قال النائب عمرو درويش، آمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح الذى وافق عليه مجلس النواب خلال الفترة الماضية، هو إستحقاق قانوني مهم جدا لضبط المنظومة العمرانية فى مصر والبناء.



الاتحاد الأوروبي: التقارير عن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة مقلقة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الاتحاد الأوروبي، قال: إن التقارير عن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة «مقلقة».

