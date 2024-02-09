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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاذبة.. رد ناري من الرئاسة الفلسطينية على تصريحات بايدن

جو بايدن
جو بايدن

وصف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن عن مصر ومعبر رفح، بأنها مثيرة للسخرية وكاذبة وملفقة بالكامل.

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وأضاف محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، مساء اليوم الجمعة، أن جو بايدن لا يعرف ما يقوله أو مع من يتحدث، مؤكدا أن مصر تقف بجوار الشعب الفلسطيني في كل أزماته منذ هبوط هذا الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر كانت تسمح بتزويد قطاع غزة بكل الاحتياجات الأساسية التي كانت وما زالت تلزم شعب فلسطين في ظل هذه الأوضاع الإنسانية المتدنية في فلسطين. 

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن الموقف المصري صارم ضد محاولات العدوان الصهيوني لتنفيذ خطة تهجير أهالي قطاع غزة.

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