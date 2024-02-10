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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بالشيوخ يطالب المواطنين بادخار أموالهم في البنوك بالتزامن مع رفع الأجور

الدكتور أحمد زايد،
الدكتور أحمد زايد، عضو مجلس الشيوخ

طالب الدكتور أحمد زايد، عضو مجلس الشيوخ، المواطنين المحبين للوطن بإدخار أموالهم في البنوك لحل أزمة النقد الأجنبى وذلك بالتزامن مع قرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور.

وقال الدكتور أحمد زايد خلال حواره مع خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة :"صدى البلد"، تقديم الأعلامى مصطفى بكرى ارتفاع الأسعار كبير وغير مبرر، لأن أسعار السوق الموازية غير صحيحة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الشعب المصري قادر على تحمل الصعاب والمجتمع المصري يشهد تشكل وعي مجتمعي بعد الأزمة الفلسطينية، وارتفاع الأسعار يمثل ضغط نفسي كبير على المواطنين.

السيسى

وتابع: الرئيس السيسي يطلب الاستعانة بأساتذة في علم الاجتماع وعلم النفس، لارتباط العلوم الاجتماعية ارتباطا وثيقا بحياة الإنسان ومنها عدم استغلال الظروف التى تمر بها الدولة.

ارتفاع الأسعار أزمة النقد الأجنبي أسعار السوق الأزمة الفلسطينية الإعلامي مصطفى بكري مجلس الشيوخ

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