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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

من الوصيف للصدارة.. مسلسل بين السطور يتصدر نسب المشاهدة في مصر

بين السطور
بين السطور

تمكن مسلسل بين السطور من تصدر قائمة الأعمال الاعلي مشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة شاهد vip .


واحتل مسلسل بين السطور المركز  الأول من أصل 10 مراكز هم الأعلى مشاهدة في مصر ، بعدما كان يحتل المركز الثاني .

 

يشارك في بطولة مسلسل “ بين السطور ” كل من صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، وليد فواز، باسل ألزارو، علي الطيب، تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

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وتجسد الفنانة صبا مبارك خلال أحداث مسلسل “ بين السطور”  شخصية مذيعة شهيرة، تتورط في جريمة قتل، والتي ستكون سببا في كشف أسرار قديمة عن حياة صبا، كما يُقتل محمد علاء الذي يجسد شخصية بطل رماية خلال الأحداث.

 

المسلسل هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري “Misty"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج،

بين السطور سلمى ابو ضيف صبا مبارك مسلسل بين السطور مريم نعوم وائل فرج منصة شاهد vip منصة شاهد

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