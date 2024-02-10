الكانز بكام؟ تفاصيل ارتفاع أسعار المياه الغازية وموعد التطبيق

أعلنت شركة بيبسي كولا، رفع أسعار بعض عبواتها في المحلات التجارية، بداية من الثلاثاء 20 فبراير 2024، حيث رفعت سعر بيع صندوق عبوات بيبسي 2.5 لتر، إلى 162 جنيها، ليكون سعر العبوة المقترح للمستهلك 27 جنيها.



بيبسي

شركة بيبسي ترفع أسعارها

كانت شركة بيبسي كولا مصر أعلنت عن زيادة سعر عبوة 300 و350 ملي زجاج غير مرتجع داخل الأسواق المحلية، ليسجل سعر العبوة إلى المستهلك 11.75 جنيه، رغم استمرار حملات المقاطعة التي شنها متابعو مواقع الاجتماعي، مطالبين بمقاطعة جميع المنتجات التابعة لدول داعمة للاحتلال الإسرائيلي، وسط تساقط الآلاف من ضحايا القصف الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي.

لمار تعلن زيادة سعر عبوات اللبن والعصائر

جدير بالذكر أن شركة لمار رفعت أسعار كرتونة الحليب 500 ملي، إلى 315 جنيها، مع زيادة أسعار كرتونة الحليب 200 ملي إلى 330 جنيها.



زيادة أسعار منتجات لمار

وزادت أسعار عصير مانجو لمار إلى 330 جنيها للكرتونة، و296 جنيها لكرتونة العصير 200 ملي، مع ارتفاع أسعار كرتونة لاكتوز إلى 1060 جنيها.

فيما اتجهت الشركة لرفع أسعار الكريمة، لتسجل الكرتونة 500 ملي مستوى 1376 جنيها، و985 جنيها لـ 5 كيلو كريمة.



بيبسي

أسعار منتجات جهينة بعد الزيادة

كما رفعت شركة جهينة للصناعات الغذائية، أسعار بيع منتجاتها من الحليب، في بداية فبراير، ليصل سعر كرتونة حليب جهينة عدد 8 عبوات، 1.5 كيلوجرام (كامل الدسم- ومنزوع الدسم)، إلى 537.60 جنيه، ما يعني أن العبوة سجلت 67.20 جنيه، غير شامل إضافة الضريبة.

وجاءت قائمة أسعار منتجات الحليب من شركة جهينة للصناعات الغذائية، على النحو التالي:

بلغ سعر الكرتونة الواحدة 12 عبوة من حليب جهينة 1 كيلوجراما (كامل الدسم، ومنزوع الدسم، ونصف دسم) نحو 565.20 جنيه، ما يعني وصول العبوة الواحدة إلى نحو 47.10 جنيه.