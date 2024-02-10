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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

وفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يدعم الأطفال مرضى السرطان في الأقصر

صدى البلد

نظم قسم شؤون الطلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع جنوب الوادى، أسوان، زيارة الى مستشفى شفاء الأورمان للأطفال بمحافظة الأقصر لتقديم الدعم المعنوي للأطفال مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجاني في أقسام المستشفى.

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وكان في استقبال وفد الأكاديمية، دكتور محمود معتز الزمبيلي مدير مستشفي شفاء الاورمان للأطفال 
نورهان كمال سليم مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمستشفيات شفاء الاورمان ورافقتهم في جولة تفقدية للتعرف علي أحدث الأنظمة العلاجية في المستشفى وزيارة الأطفال المرضى وتقديم الهدايا والدعم لهم بمشاركة طلاب فرع جنوب الوادي.

وأشاد وفد الأكاديمية بالمستوى الطبي والانشائي والخدمات المجانية التي تقدمها المستشفيات للمرضى،  وأكد وفد الأكاديمية أن تواجدهم بين مرضى السرطان فى المستشفى للمساهمة في دعمهم معنويًا خلال مسيرتهم العلاجية، موجهين الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل المستشفى، على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان.

ومن جانبه اثنى  محمود فؤاد؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على زيارة وفد  الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع جنوب الوادى،  وحرصهم الدائم على الزيارة للمستشفى ، والتي تساهم في رفع معنويات المرضى، والشد من أزرهم، طوال رحلتهم العلاجية، موجها الشكر لهم على زيارتهم المتكررة  للاطفال موضحا أن مثل هذه الزيارات تنعكس بشكل إيجابي على المرضى ، وتشد من أزرهم طوال رحلتهم العلاجية.

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