حملة إزالات للتعديات على أملاك الدولة بشمال الأقصر| شاهد

أوضح العميد احمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر بأنه فى ضوء أعمال الموجه 22 تم تنفيذ أعمال إزالة لعدد 3 قرارات إزالة على أملاك الدولة بالزراعة بإجمالى مساحة 20 فدان و 12 قيراط وبدون ترخيص ،وتمت أعمال الحملة بقيادة العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية بمشاركة رؤساء وسكرتيرى القري بالمركز ومسئول أملاك الدولة وبقوة تامين من مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء شريف راضي مساعد مدير الامن والعميد محمد لطفي مأمور مركز شرطة طيبة



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير محضر بتنفيذ الإزالة وتسليم الارض لرئيس قرية المدامود بحرى⁩ للتحفظ عليها كما تم توجيه مسئول وحدة متغيرات الزينية⁩ برفع الإحداثيات وعمل الكارت الذهبي للأرض المسترده .

ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها ، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لإسترداد أراضي أملاك الدولة، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر فى تنفيذ أعمال الموجة ال22 لازالة التعديات والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين على مستوى مراكز المدن والقرى التابعة لاسترداد حق الدولة.