عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس الاحتفال بيوم الخادم في دير درنكة

الأنبا ابراهيم إسحاق
الأنبا ابراهيم إسحاق

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، صباح اليوم، قداس الاحتفال الثالث بيوم الخادم البطريركي، وذلك بكنيسة سيدة الانتقال للآباء الفرنسيسكان، بالمدينة المريمية، بدير درنكة، بأسيوط.

شارك في الصلاة، الأنبا دانيال لطفي، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للدعوات، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، والأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك.

كما شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، ومسؤولو مكاتب التعليم المسيحي، من مختلف الإيبارشيات، والأخوات الراهبات، بالإضافة إلى خدام الكنائس الكاثوليكية بمصر.

وألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "المسيح هو الإنجيل"، مؤكدًا أن خادم التعليم المسيحي لا يقدم تعليمًا فقط، بل يقدم فكرًا أيضًا لمخدوميه.

ومن المقرر، أن يقوم اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بتكريم جميع الخدام، الذين اجتازوا الندوات التكوينية، التي نظمتها اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، خلال العامين الماضيين.

جدير بالذكر أن فعاليات الاحتفال الثالث بيوم الخادم البطريركي، يأتي تحت شعار "أرسلهم ليعلنوا ملكوت الله"، وذلك بدار أم المحبة، بأسيوط، يومي التاسع، والعاشر من الشهر الجاري.

الأنبا إبراهيم أسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الكاثوليك الكاثوليك بمصر الفرنسيسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

قرار عاجل بتسجيل الغياب وتفعيل لائحة الانضباط بجميع المدارس خلال الترم الثاني

اللحوم البلدي بأسعار مناسبة.. إليك أفضل الأماكن للشراء قبل رمضان

جريمة إعدام جماعية.. العثور على جثة صغيرة و5 من أفراد عائلتها

موضوعات متعلقة

الإرسال والتلمذة.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يشهد افتتاح الاحتفال الثالث بيوم الخادم البطريركي

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس احتفال اليوبيل الفضي لبعض راهبات نوتردام ديزابوتر|صور

ترشيحاتنا

لاعب الزمالك يبدأ برنامجه التأهيلي بعد إصابة الضامة

روسيا هي العدو.. زعيم الناتو يطلب الاستعداد الفوري لمواجهة بوتين

سعر أرخص سيارة رياضية في 2024 .. وصلت كام ؟

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة.. والأرصاد تحذر

بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الذهب.. ونصائح هامة من الشعبة للراغبين في الاستثمار

بشأن رفح.. نداء عاجل من حماس إلى جامعة الدول العربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان الملكة رانيا في أحدث ظهور لها| لن تتوقع

عمرو دياب ينشر صور حفله في مدينة جدة| شاهد

تحذير| لا تتناول الفواكه المجففة في هذا التوقيت

حمى الضنك| أسباب وأعراض خطيرة عن المرض.. تعرف عليها

فيديو

اختفاء سيدة مصرية بشكل غامض في سويسرا

الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر وأسرابه تجتاح حدود مصر

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ