بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس الاحتفال بيوم الخادم في دير درنكة

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، صباح اليوم، قداس الاحتفال الثالث بيوم الخادم البطريركي، وذلك بكنيسة سيدة الانتقال للآباء الفرنسيسكان، بالمدينة المريمية، بدير درنكة، بأسيوط.

شارك في الصلاة، الأنبا دانيال لطفي، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للدعوات، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، والأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك.

كما شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، ومسؤولو مكاتب التعليم المسيحي، من مختلف الإيبارشيات، والأخوات الراهبات، بالإضافة إلى خدام الكنائس الكاثوليكية بمصر.

وألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "المسيح هو الإنجيل"، مؤكدًا أن خادم التعليم المسيحي لا يقدم تعليمًا فقط، بل يقدم فكرًا أيضًا لمخدوميه.

ومن المقرر، أن يقوم اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بتكريم جميع الخدام، الذين اجتازوا الندوات التكوينية، التي نظمتها اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، خلال العامين الماضيين.

جدير بالذكر أن فعاليات الاحتفال الثالث بيوم الخادم البطريركي، يأتي تحت شعار "أرسلهم ليعلنوا ملكوت الله"، وذلك بدار أم المحبة، بأسيوط، يومي التاسع، والعاشر من الشهر الجاري.