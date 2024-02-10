عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية ..قطع المياه غدا من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه سيتم غدا الاحد الموافق 11 فبراير الجاري من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 9 مساء بذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة ومركزطلخا لتنفيذ اعمال صيانة علي خط طرد محطة صرف رقم 4 قطر 500مللي..


جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، حيث أوضح التقرير انه نظرا للقيام بأعمال الصيانة المشار اليها سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بمركز طلخا وتشمل  منطقة طريق بلقاس بالكامل وشارع العراقي وعزبة عربان باشا حتي المعهد الديني وطريق المقابر ومنطقة مصنع الغرباوي.. 


وقد وجه "مختار" للسيدة رحاب المزين رئيس  مركز ومدينة طلخا للتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإنهاء الاعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واكد محافظ الدقهلية على أهمية اتباع الأصول الهندسية الواجبة لأعمال الصيانة المشار اليها.

وأهابت  محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياة وكذا الوحدة المحلية المختصة وايضا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز بنطاق تلك المناطق ،ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم  لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

الشرب والصرف الصحى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية شركة مياه الشرب والصرف محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية مياه الشرب والصرف الصح والصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

قرار عاجل بتسجيل الغياب وتفعيل لائحة الانضباط بجميع المدارس خلال الترم الثاني

اللحوم البلدي بأسعار مناسبة.. إليك أفضل الأماكن للشراء قبل رمضان

جريمة إعدام جماعية.. العثور على جثة صغيرة و5 من أفراد عائلتها

موضوعات متعلقة

أورمان الدقهلية تعلن استكمال تقديم الخدمات الطبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية

ترشيحاتنا

مقترح برلماني يدعو بمد عمل المخابز البلدية لفترة مسائية في رمضان

خبير قانوني: قرار الحكومة بتغليظ عقوبة تجارة الدولار جاء في وقت مهم

المخابرات البريطانية: الضربة الأوكرانية على مطار القرم تضعف الإمكانات الروسية

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب.. ماذا يحدث؟

لاعب الزمالك يبدأ برنامجه التأهيلي بعد إصابة الضامة

روسيا هي العدو.. زعيم الناتو يطلب الاستعداد الفوري لمواجهة بوتين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان الملكة رانيا في أحدث ظهور لها| لن تتوقع

عمرو دياب ينشر صور حفله في مدينة جدة| شاهد

تحذير| لا تتناول الفواكه المجففة في هذا التوقيت

حمى الضنك| أسباب وأعراض خطيرة عن المرض.. تعرف عليها

فيديو

اختفاء سيدة مصرية بشكل غامض في سويسرا

الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر وأسرابه تجتاح حدود مصر

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ