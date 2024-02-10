محافظ الدقهلية ..قطع المياه غدا من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه سيتم غدا الاحد الموافق 11 فبراير الجاري من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 9 مساء بذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة ومركزطلخا لتنفيذ اعمال صيانة علي خط طرد محطة صرف رقم 4 قطر 500مللي..



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، حيث أوضح التقرير انه نظرا للقيام بأعمال الصيانة المشار اليها سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بمركز طلخا وتشمل منطقة طريق بلقاس بالكامل وشارع العراقي وعزبة عربان باشا حتي المعهد الديني وطريق المقابر ومنطقة مصنع الغرباوي..



وقد وجه "مختار" للسيدة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا للتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإنهاء الاعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واكد محافظ الدقهلية على أهمية اتباع الأصول الهندسية الواجبة لأعمال الصيانة المشار اليها.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياة وكذا الوحدة المحلية المختصة وايضا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز بنطاق تلك المناطق ،ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.