من هدير عاطف لـ سلمى الغزولي.. حكايات أشهر عمليات نصب على السوشيال ميديا

فجر رواد السوشيال ميديا قضية نصب جديدة بطلتها بلوجر شهيرة تدعى سلمى الغزولي متهمة بالاستيلاء على الملايين من تجار الملابس بـ براند عالمي عبر صفحتها "عالموضة".

وخلال ساعات قليلة، انتشر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي واقعة نصب البلوجر سلمى الغزولي وشقيقها محمد بعد استيلائهما على مليار جنيه من 2000 سيدة تعمل في تجارة الملابس.

واستغلت سلمى الغزولي إحدى البراندات العالمية في إقناع التجار "الضحايا" من تحويل المبالغ المالية من خلال فودافون كاش، وأنستا باي، حيث تمكنت من جمع 900 مليون جنيه من 2000 سيدة وفتاة.

البلوجر سلمى الغزولي

وقامت الغزولي بالترويج لنشاطها عبر عدة صفحات خاصة ببعض البلوجرز المشهورين ما دفع التجار بالوثوق بها، والتي أكدت أنها تمتلك كوبونات خاصة بشراء منتجات إحدى الشركات العالمية، وتبيعها بخصم كبير، وبلغ ثمن الكوبون الواحد 15 ألف جنيه بدلا من 25 ألف جنيه بجانب تعاقدها على استيراد حاويات كاملة من هذه المنتجات والتي شجعت الكثير من التجار على التعامل معها.

وحررت مجموعة من الفتيات الضحايا محاضر ضد سلمى الغزولي، في قسم شرطة أشمون بمحافظة المنوفية ومكتب النائب العام، ومباحث الأموال العامة، حيث اتهموها بالاحتيال والنصب.

وبعد تعدد البلاغات ضدها؛ تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليها رفقة شقيقها محمد و 3 آخرين من أقاربهما في أحد الأكمنة بالقاهرة، وجرى ترحيلهم إلى محافظة المنوفية، وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيقات في القضية.

وبلغ عدد المحاضر ضد المتهمة 143 بإجمالي مبالغ مالية بلغت 170 مليون جنيه، جرى الاستلاء عليها من الضحايا.

وكشفت محامية عدد من الضحايا، نهي الجندي، أن موكليها كانوا يرغبون في شراء ملابس ومستحضرات تجميل، من إحدى الشركات الصينية، إذ حينها أعلنت سلمى الغزولي، البلوجر المعروفة، وأصل إقامتها محافظة المنوفية، عن قدراتها على الشراء والتواصل مع الشركة ومن هنا توجه الجميع إلى «الغزولي» راغبين في وسيط يشتري لهم ما يريدون إذ حال دون ذلك منع الشراء «أون لاين» بالدولار.

وقالت الجندي في تسجيل صوتي ان البلوجر المتهمة تدعى سلمى الغزولي وشقيقها محمد استغلا براند عالمي لإقناع ضحاياهم في تسليمهم أموالهم حتى تمكنت خلال شهرين فقط من جمع 99 مليون جنيه.

وأضافت أن الضحايا لجأوا لها بعدما اختفت البلوجر واعوانها وأغلقت كافة صفحاتها وأرقام هواتفها التي كانوا يتواصلون معها من خلالها ما دفعهم لتحرير محاضر في الشرطة.

وقالت إحدى الضحايا، إن سلمى أخبرتهم أنها طبيبة صيدلانية ومسوقة لإحدى الماركات الشهيرة منذ 4 سنوات، ولها علاقات تمكنها من حجز ملابس وأدوات تجميل في دول "الإمارات والسعودية والكويت"، ما جعل الضحايا يتهافتون عليها بهدف الربح، ولاحقًا فوجئوا أن كافة قنوات التواصل معها انقطعت، وقرروا جميعهم تحرير محاضر في أقسام الشرطة.

وحسب عدد من المجني عليهم- ممن تحدثوا عن الواقعة، طالبين عدم الإفصاح عن هويتهم، فإن البلوجر سلمى الغزولي، كانت تتعامل مع وسطاء لشراء الملابس وأدوات التجميل و«الجيفت كارد» في 3 دول عربية: السعودية، والكويت، والإمارات، ومن بينهم كانت «خلود الصاوي» التي تقيم حاليًا في الرياض.

بينما قال أقارب وجيران "سلمى" بقريتها محلة سبك التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إنهم صُدموا مما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين حسن سمعة سلمى وأسرتها بالقرية، مرجحين أنها ربما تعرضت للنصب وهي ضحية أيضًا.

ومن جانبها كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من المواطنين يعملون بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتضررهم من 5 أشخاص مقيمين بدائرة المركز لقيامهم بالنصب عليهم والتحصيل منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من 99 مليون جنيه مقابل شراء ملابس لتسويقها من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" دون الوفاء بذلك.

أسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن "الجيزة، والمنوفية" عن تحديد أماكن تواجد المتهمين وتم ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بتحصيل المبالغ المالية المشار إليها مقابل استيراد ملابس من الخارج لصالح القائمين بعمليات التسويق الإلكتروني وترويج المتهمين لنشاطهم من خلال موقع "الفيس بوك".. وعدم وفائهم بالتزاماتهم وغلق حسابتهم المستخدمة فى ذلك على مواقع التوصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البلوجر هدير عاطف

جدير بالذكر أن البلوجر هدير عاطف، نالت نصيب كبير في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال صفحتها، واستطاعت باشتراك آخرين، في القضية مستغلة شهرتها، على جمع مبلغ 25 مليون جنيها، بحجة تشغيل أموالهم، قائلة: «فيه ناس بعتتلي على الانستجرام وقالولي إن جوزي بلال واخد منهم فلوس ومردهاش.. بلال بيستثمر في العقارات والسيارات والبورصة.. وفلوس العملاء كانت بتتحول على حسابي البنكي وعلى محفظة فودافون كاش الخاصة بي.. والعقود كانت بين العملاء وبين بلال».

وكان كشف دفاع ضحايا البلوجر هدير عاطف، أنه تم تحرير 16 محضرا ضد البلوجر هدير عاطف، بتهمة النصب على المواطنين منها 10 في مباحث الأموال العامة و 6 في قسم التجمع الأول، حيث أوهمتهم وزوجها بلال بإنشاء شركة وهمية نشاطها التجارة في البورصة، وبشراءه أسهما من شركة كبيرة شهيرة لاستثمار أموالهم.

وأوضح الدفاع ارتكاب المتهمة وزوجها تفاصيل مثيرة حول كيفية استدراج المواطنين بعد إيهامهم بإمكانية كسب أرباح من استثمارات يقومون بها، خاصة أن البداية كانت بمبالغ 5 آلاف جنيه وأرباح 3 آلاف جنيه.

وأضاف الدفاع، قام أحد الموكلين بإرسال مبلغ 100 ألف جنيه على أساس أرباح 30 ألف جنيه، وفيما أرسلت ضحية أخرى 60 ألف جنيه عبر الحساب البنكي الخاص بالبلوجر هدير عاطف.

وأشار دفاع ضحايا البلوجر إلى تهرب المتهمين من سداد المبالغ قائلين لضحاياهم، إنهم خسروا تلك الأموال في البورصة، مما دفع الضحايا لتحرير

في هذا الصدد، تحدث المحامى عماد مراد، عن عقوبة الاحتيال على المواطنين طبقا للقانون بأن من تسول له نفسه بالنصب على المواطنين عبر المواقع الإلكترونيه، إن العقوبة التى تواجه القائمين على جرائم النصب الإلكترونى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.

ووفقاً للمادة 336 في قانون العقوبات التي نصت على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال، بغرض النصب على الآخرين، أو كل من حصل على نقود أو سندات دين أو متاع منقول أو عروض عن طريق الاستيلاء بالاحتيال لسلب شيء من المجني عليه، أو استعمل طرق احتيالية لإيهام المواطنين بوجود واقعة مزورة أو مشروع كاذب أو إيهامهم بالأمل بالحصول على أرباح وهمية، يعاقب بالحبس.

وحال شروع المتهم في النصب دون استكمال الجريمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنة، وبعد انقضاء مدة سجنه، يظل تحت الملاحظة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.