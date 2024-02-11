أقل سعر دولار في البنوك اليوم 11-2-2024

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 11 -2-2024، حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

وجاء أدنى سعر للدولار أمام الجنيه على مستوى 3 بنوك حكومية من بينها “ مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية”.

استقرار السعر

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال بداية تعاملات الأسبوع، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

سعر البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

سعر بنوك القطاع الخاص

وفي بنوك القطاع الخاص، فقد سجل سعر الدولار حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، وهذه البنوك تشمل "التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الاسكندرية، المشرق، بلوم، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول".

أعلي سعر



وبلغ أعلى سعر للدولار أمام الجنيه حوالي 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

الاحتياطي النقدي

استمر ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر للشهر التالي علي التوالي بمقدار طفيف بقيمة بلغت 30 مليون دولار ليسجل 35.25 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي علي أساس شهري بعد أن سجل بنهاية العام الماضي 35.22 مليار دولار.

وقالت مصادر داخل البنك المركزي لـ صدى البلد إن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطي المعدلات العالمية وهو بذلك يغطي احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية و الخامات اللازمة للإنتاج في الظروف الصعبة لمدة تصل 7 شهور متصلة.

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من رصيد العملات الأجنبية والذهب وأرصدة القطاع السياحي و رسوم العبور في قناة السويس والصادرات المصرية .