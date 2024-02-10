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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حقيقة ظهور أسماك بوجوه بشرية داخل بحيرة بمنطقة كارانجي

وجه سمكة
وجه سمكة

انتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو يظهر فيها نوع غريب من  أسماك "لها وجوه بشرية" مكتشفة حديثًا في منطقة يطلق عليها اسم "كارانجي".

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وحظيت هذه المقاطع بانتشار واسع وأثارت جدلًا حول ما إذا كانت هذه الأسماك حقيقية أم لا.

لكن الفيديو في الحقيقة مركب، والقناة التي نشرت المقطع الأصلي تشرح في التعريف أنها تنشر فيديوهات باستخدام تقنيات حاسوبية.

يضم الفيديو مشاهد ملتقطة ما يبدو أنها بحيرة فيها أسماك وجوهها تشبه وجوه البشر.

وأرفق الفيديو المعد على شكل وثائقي بتعليق صوتي باللغة الإنجليزية، يتناول الحديث عن العثور على نوع جديد من الأسماك يطلق عليها اسم "هومو بيسيس" في بحيرة سامسارا في منطقة كارانجي تشبه وجوهها وجه الإنسان.


ونقل مشاركو الفيديو بعضًا من هذا التعليق الصوتي إلى اللغة العربية، فكتبوا: "في إقليم كارانغي الاستوائي المنعزل، توجد بحيرة سامسارا.. تم حديثًا اكتشاف أنواع غريبة من الأسماك التي تشابه وجوه البشر، مما جعل علماء أبحاث الأحياء المائية في حيرة ودهشة".

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