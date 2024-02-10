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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اكتسح جيرونا برباعية.. ريال مدريد يحكم قبضته على صدارة الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

اكتسح ريال مدريد نظيره نادي جيرونا برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل رباعية ريال مدريد كل من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 6، وجود بيلينجهام هدفين في الدقيقتين 35 و54، ورودريجو جوز في الدقيقة 61.

ورفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 61 نقطة في صدارة ترتيب جدول الدوري الإسبانيين وتوقف رصيد جيرونا عند النقطة 56 في المركز الثاني، وبرشلونة ثالثا برصيد 50 نقطة وله مباراة منقوصة، وأتلتيكو مدريد رابعا برصيد 48 نقطة ومنقوص من مباراة.

والتقي ريال مدريد مع جيرونا، اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

وشهدت المواجهة عودة تشواميني، بعد إيقافه لمباراة واحدة، بالإضافة إلى أنطونيو روديجر وفينيسيوس جونيور، بعد التعافي من الإصابة.

وشهدت قائمة الميرينجي استدعاء قلب الدفاع جاكوبو رامون من فريق الشباب، بينما يغيب القائد ناتشو بسبب إصابة عضلية.

وجاء تشكيل ريال مدريد وجيرونا في مباراة اليوم، كالآتي:

ريال مدريد

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: فيرلاند ميندي - أوريلين تشواميني - داني كارفاخال - لوكاس فاسكيز.

الوسط: توني كروس - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - جود بيلينجهام - رودريجو جويس.

جيرونا

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

الدفاع: أرناو مارتينيز - إريك جارسيا - جوانبي لوبيز - ميجيل جوتيريز.

الوسط: أليكس جارسيا سيرانو - فيكتور تسيجانكوف - إيفان مارتين.

الهجوم: يان كوتو - أرتيم دوفبيك - سافيو دي أوليفيرا.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، متفوقا على جيرونا الذي يأتي في الوصافة بـ56 نقطة.

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