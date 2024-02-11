غير صالحة للاستهلاك الآدمي.. ضبط 147 كيلو مصنعات دواجن ولحوم بدمياط

واصلت مديرية الطب البيطرى حملاتها علي الاسواق للحفاظ على صحة وسلامةالمواطنين من خلال التفتيش بادارة المجازر.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزيرالزراعة واللواء دكتور ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات و الدكتور ايهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط بتكثيف المرور اليومي على محلات الجزارة والمطاعم.



قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم ، برفقتها الدكتور احمد صيام رئيس قسم التفتيش بالإدارة بضبط ١٤٧كجم من الدواجن الكاملة والمتبلة والكبدة المستوردة وعجينة الحواوشي، وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، وتم العرض على النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم.