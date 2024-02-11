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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غير صالحة للاستهلاك الآدمي.. ضبط 147 كيلو مصنعات دواجن ولحوم بدمياط

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

واصلت مديرية الطب البيطرى حملاتها  علي الاسواق  للحفاظ على صحة وسلامةالمواطنين من خلال التفتيش بادارة المجازر.      

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزيرالزراعة واللواء دكتور ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات  و الدكتور ايهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط بتكثيف المرور اليومي على محلات الجزارة والمطاعم.
  
قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم ،  برفقتها الدكتور احمد صيام رئيس قسم التفتيش بالإدارة بضبط ١٤٧كجم من الدواجن الكاملة والمتبلة  والكبدة المستوردة وعجينة الحواوشي، وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير  المحاضر اللازمة للمخالفين، وتم العرض على النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم.

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