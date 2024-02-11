عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس منطقة القاهرة الأزهرية يطمئن على بداية الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد.. صور

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

أجرى الشيخ فواز عبادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، جولة تفقدية للاطمئنان على سير الدراسة في معهد فتيات الحاجة صفية الإعدادي الثانوي ومعهد حسن أبو بكر الابتدائى، تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

واستقبلت المعاهد الأزهرية، أبناءها الطلاب، في أول أيام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

وأتم قطاع المعاهد الأزهرية، كافة الاستعدادات في جميع المعاهد على مستوى الجمهورية، لاستقبال الطلاب والطالبات من مرحلة رياض الأطفال، وحتى مرحلة الثانوية الأزهرية.

كما نبه على تفعيل الأنشطة المختلفة (التربية الرياضية ، التربية الفنية ، المعامل ، الحاسب الآلي ، المكتبات ، حجرات الوسائط)

وشدد المعاهد الأزهرية، على نظافة الفصول يوميا وعدم ترك الأوراق خلف الأبواب، ومراعاة النظافة المستمرة للمعاهد ونظافة دورات المياه والتطهير والتعقيم اليومي.

0c2f125a-f20f-40c9-a4f9-1b6837f4b70f
0c2f125a-f20f-40c9-a4f9-1b6837f4b70f
1b2cb429-b750-4db2-aba2-d11804794c71
1b2cb429-b750-4db2-aba2-d11804794c71
1c22ca64-8728-4353-baa2-741f611e3a96
1c22ca64-8728-4353-baa2-741f611e3a96
9c8d1ba1-2ed3-4fc6-8320-43d06aac8b3e
9c8d1ba1-2ed3-4fc6-8320-43d06aac8b3e
10db6ca2-b155-4570-8ea7-087154c02d0e
10db6ca2-b155-4570-8ea7-087154c02d0e
20cbd439-eb90-4f4b-af62-cf2f48aab399
20cbd439-eb90-4f4b-af62-cf2f48aab399
987a5a36-cb2f-4f86-b4ba-6d50d9581597
987a5a36-cb2f-4f86-b4ba-6d50d9581597
8689e329-7ed5-4333-b24b-acf0afb7bf86
8689e329-7ed5-4333-b24b-acf0afb7bf86
3428862e-91e9-4c8f-bb89-ad3d6f84ef17
3428862e-91e9-4c8f-bb89-ad3d6f84ef17
aa99a5c6-a664-4576-b937-323568665cc2
aa99a5c6-a664-4576-b937-323568665cc2
b2dc5bc4-b0e2-4fc2-b845-6600ca77489b
b2dc5bc4-b0e2-4fc2-b845-6600ca77489b
cf172a6d-92d6-4af8-a0bc-41bacd0d17b6
cf172a6d-92d6-4af8-a0bc-41bacd0d17b6
d4f8d9a8-7d1c-428c-9d2b-7b8d9c98e988
d4f8d9a8-7d1c-428c-9d2b-7b8d9c98e988
f7000b34-7bde-4577-8739-b3c957cb9955
f7000b34-7bde-4577-8739-b3c957cb9955
القاهرة الأزهرية معهد فتيات الحاجة صفية الفصل الدراسي الثاني المعاهد الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

أزمة قلبية.. نقل عمر طاهر إلى العناية المركزة

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 60% في هذه الحالة

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

خبير مياه يكشف عن حلول لزيادة حصة مصر من نهر النيل

ترشيحاتنا

تفاصيل جوائز مباراة نهائي كأس مصر بالسعودية

ميدو يكشف تفاصيل جلسة الصلح بين صلاح وحسام حسن

أبرز السلع والتخفيضات.. تفاصيل إطلاق معارض أهلا رمضان |فيديو

الخارجية العمانية تُحذر من خطة الاحتلال لاقتحام رفح

إصابة 7 أشخاص بالاختناق في تسرب للكلور داخل محطة مياه بالشيخ زايد

"الوزراء" يطلق العدد الرابع من المجلة الدولية المحكمة للسياسات العامة في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جمعت بين شيرين وحسام حبيب تثير الجدل بالسوشيال ميديا

إلهام شاهين بفستان جريء تثير الجدل بمهرجان بغداد السينمائي

نشرة الصحة والمرأة.. سعر فستان أنغام يثير السوشيال ميديا وموعد عودة ياسمين عبد العزيز للعوضي

فوتوسيشن الزفاف في غرفة العمليات.. إقالة طبيب حكومي بعد كارثة بمستشفى هندي

فيديو

تدلى بـ الحبل السرى.. شاهد لحظة ولادة قرد على ارتفاع 50 قدما

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ