رئيس منطقة القاهرة الأزهرية يطمئن على بداية الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد.. صور

أجرى الشيخ فواز عبادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، جولة تفقدية للاطمئنان على سير الدراسة في معهد فتيات الحاجة صفية الإعدادي الثانوي ومعهد حسن أبو بكر الابتدائى، تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

واستقبلت المعاهد الأزهرية، أبناءها الطلاب، في أول أيام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

وأتم قطاع المعاهد الأزهرية، كافة الاستعدادات في جميع المعاهد على مستوى الجمهورية، لاستقبال الطلاب والطالبات من مرحلة رياض الأطفال، وحتى مرحلة الثانوية الأزهرية.

كما نبه على تفعيل الأنشطة المختلفة (التربية الرياضية ، التربية الفنية ، المعامل ، الحاسب الآلي ، المكتبات ، حجرات الوسائط)

وشدد المعاهد الأزهرية، على نظافة الفصول يوميا وعدم ترك الأوراق خلف الأبواب، ومراعاة النظافة المستمرة للمعاهد ونظافة دورات المياه والتطهير والتعقيم اليومي.

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