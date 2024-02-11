بسبب المشهد العالمي.. العقيد حاتم صابر: تحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية

أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، وحرب المعلومات، أن الشعب المصري يعرف كم التحديات الصعبة التي تحيط بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن الوضع في السودان أصبح خطيرا، وكذلك ليبيا، إضافة إلى ما يحدث في قطاع غزة، واليمن والتهديدات الموجودة بالبحر الأحمر.

وقال حاتم صابر، خلال لقاء له لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، إن الوضع العالمي يؤثر على الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن معدلات التضخم العالمية، أثرت على الإقتصاد المصري.

ما حدث في العراق واليمن

وتابع خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أن حرب المعلومات الهدف منها ضرب الاستقرار، مؤكدا أن ذلك حدث في بداية الأزمة السورية، وما حدث في العراق واليمن.

