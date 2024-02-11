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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب المشهد العالمي.. العقيد حاتم صابر: تحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية

العقيد حاتم صابر
العقيد حاتم صابر

أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، وحرب المعلومات، أن الشعب المصري يعرف كم التحديات الصعبة التي تحيط بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن الوضع في السودان أصبح خطيرا، وكذلك ليبيا، إضافة إلى ما يحدث في قطاع غزة، واليمن والتهديدات الموجودة بالبحر الأحمر.

وقال حاتم صابر، خلال لقاء له لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، إن الوضع العالمي يؤثر على الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن معدلات التضخم العالمية، أثرت على الإقتصاد المصري.

 

ما حدث في العراق واليمن

وتابع خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أن حرب المعلومات الهدف منها ضرب الاستقرار، مؤكدا أن ذلك حدث في بداية الأزمة السورية، وما حدث في العراق واليمن. 
  

العقيد حاتم صابر مكافحة الارهاب حرب المعلومات الشعب المصري البحر الأحمر

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