صحة الشيوخ: عودة جلسات الحوار الوطني خطوة إيجابية نحو تعزيز المشاركة المجتمعية

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا لاستئناف جلسات الحوار الوطني، بمثابة خطوة هامة لتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار.

وأضاف مهران في تصريحات صحفية له، أن عودة الحوار الوطني تأتي في وقتٍ هامٍ تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن مناقشة المحور الاقتصادي في الحوار الوطني ستساهم في إيجاد حلولٍ لهذه التحديات.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، ضرورة مشاركة جميع فئات المجتمع في الحوار الوطني، بما في ذلك الخبراء والمتخصصين من مختلف المجالات، وذلك لضمان تحقيق أفضل النتائج.

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد للوصول إلى حلولٍ شاملة ومستدامة للتحديات التي تواجهها مصر، مؤكدًا على دعمه الكامل للحوار الوطني.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أهمية ما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه، بانه استقر الرأى على أن تكون الجلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، وكذلك أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع، مشيرا إلى أهمية دعوة المتخصصين والخبراء والتنفيذيين وأعضاء السلطة التشريعية من اجل التنوع والاستماع إلى كل الآراء ووجهات النظر.

وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا أمس السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.