بالتصفيق والتحية.. أعضاء مجلس النواب يهنئون أبو العينين بـ جائزة أفضل صانع في إفريقيا

وجه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، التهنئة للنائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، بعد اختياره الصانع الأول في أفريقيا، وتكريمه من عدد من رؤساء الدول الإفريقية.

من جانبهم وجه أعضاء المجلس، التحية للنائب محمد أبو العينين "بالتصفيق" والتهاني على تسلُم النائب محمد أبو العينين جائزة “الأبطال” كأفضل صانع في إفريقيا خلال مؤتمر حول الرخاء والإزدهار الإفريقي الذي انعقد في غانا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.

وأكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب أن التحديات التي تواجه الوطن حاليا لا تستهدف القضايا الاجتماعية فقط ولكنها تستهدف امننا القومي وأنه إزاء مانمر به من تطورات خطيرة في المنطقة أعلن من هنا من مجلس النواب أننا نقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدفاع عن امننا القومي في مواجهة المؤامرة التي تقودها أمريكا بقيادة هذا المعتوه بايدن الذي ادعى ان مصر منعت دخول المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة لولا تدخله.

وقال بكري إن الرئيس الأمريكي يجب أن يوضع في الخانكة، وهذا الرجل يسعى للتقليل من دور مصر في القضية الفلسطيينة.

وبشأن مشروع القانون، أكد مصطفى بكري، أنه يمثل التزاما دستوريا، موجها التحية لوزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، على ما تقوم به من جهود لصالح المسنين، والتي لاتألوا جهدا في الدفاع عن كل القضايا المجتمعية موجها الشكر كذلك للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس في ٢٠٢١ والتي أعاد فيها الاعتبار لكل الفئات ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة.